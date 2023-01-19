北市警大安分局羅斯福路派出所員警鄭敬齡及黃郁婷，日前執行夜間巡邏勤務時，突然有一位民眾上前告知，在長興街85巷20弄附近，有一名老婦面容憔悴、顯得疲憊不堪，疑似走失，警方前往瞭解後，確認該名老婦為失蹤人口。

因老婦無法清楚表達自己姓名與住家地址，身上也沒有可識別的證件，員警無法得知她的身分，遂先將老婦帶回派出所休息，並提供便當供她食用。

員警鄭財富透過警政系統查出婦人為失蹤人口，隨即通知家屬前來將老婦帶回。家屬表示，林姓婦人領有身心障礙手冊，平時與家人同住於信義區家中，不料，當日出門運動後一時迷失方向，獨自走了約3公里來到大安區長興街一帶，幸好遇到熱心民眾及巡邏員警，家屬對警方協助甚表感激。

大安分局表示，家中如有失智老人可為其配戴愛心手環，手環上可以寫上老人的姓名、聯絡地址及電話，讓失智老人或生活無法自理的民眾不易走失。