新北市一名黃姓女子控訴樓下的詹姓鄰居故意敲天花板製造噪音，吵得她無法正常作息，因此罹患焦慮症，還提出影片佐證，提告向詹男求償30萬元，但新北地院審結，認為無法確定聲音為詹男製造，故駁回請求。可上訴。

判決書指出，黃姓女子主張，她住在新北一處房屋4樓，詹姓男子住在3樓，但詹男自2021年1月至2022年7月間，不定時持物品敲擊天花板，使她長期承受噪音折磨，無法正常作息因而罹患焦慮症，故依法向詹男請求30萬元賠償金。

詹男辯稱，該棟房屋為老舊的集合式住宅，可能因共振效應或水錘效應而產生聲響，並非他製造的，雖黃女提出影片證據，但也不能證明聲音為他所製造的，也不能證明聲音超過幾分貝、達到常人不得接受的程度，要求法院駁回黃女的主張。

新北地院審理時，法官勘驗黃女提出的影片證據，第一段錄下12次聲響，第二段連續錄下339次的「咚咚」聲，第三段除了錄下「咚咚咚」的聲音外，也聽到歌聲、吃飯的湯匙碗盤碰撞等日常活動的聲音，法官認為，黃女沒有提出客觀檢測聲音的分貝數據，實在難憑單一影片就認定「咚咚咚」的聲音為侵害他人居住安寧的噪音，也無法證明聲音為詹男製造，酌情後駁回黃女的求償請求，可上訴。