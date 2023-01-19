許多人婚後都得面對難解的婆媳問題，但能遇到這樣的婆婆真的讓人好羨慕。一名女網友表示，婚後的第一個過年她詢問婆婆，何時要一起大掃除，沒想到婆婆竟說「幹嘛要大掃除」，還帶她上街購物「除舊布新」，甚至叮嚀：「不要傻傻花自己的錢，花老公的才會爽」，貼文一出，羨煞一票網友。

原PO在臉書社團《匿名2公社》發文表示，今年是她婚後碰到的第一個過年，特地問婆婆「什麼時候要大掃除」，不料婆婆竟露出一臉問號，認為平常家裡已經打掃地很乾淨，為什麼還需要大掃除？還說：「外面就拉一條水管，門窗隨便沖就好」。

婆婆表示，過年最重要的就是除舊布新，因此要原PO檢查衣櫥和廚房，把所有看不順眼的東西通通拿去丟掉，才有空間增添新的東西，笑說：「不要傻傻花自己的錢，花老公的錢來除舊布新才會爽，要不然嫁給他幹嘛？」

貼文一出，引來超過7千名網友按讚朝聖，「別人的婆婆總不會讓自己失望」、「這婆婆是不是在夢裡的」、「平時就有在整理了，何必讓自己那麼累」、「算是嫁對人了」、「原來嫁給他就是要花他的錢才會爽，真的是震撼三觀」、「真的是多了一個親媽」。