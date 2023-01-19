行政院長蘇貞昌今(19日)宣佈將率內閣總辭，辭職前各方對可能的去留有諸多揣測，也有人說蘇會成為總統蔡英文或副總統賴清德的掣肘。如今蘇貞昌下台一鞠躬，藍營不少人卻惋惜懷念他的敗票仇恨值；臉書粉專「政客爽」就反諷喊話表示：2024唯一支持蘇貞昌參選總統！

「2024唯一支持蘇貞昌參選總統！」政客爽今(19日)在臉書反諷發文喊道：雖然蘇院長請辭了，但現在士氣低迷的民進黨，只有依靠最有戰力的蘇貞昌參選總統，才有機會力挽狂瀾！

政客爽強調，蘇貞昌當總統，我們不用買武器，蘇總統一人就可以罵死解放軍；蘇貞昌當總統，我們不用怕在野黨，蘇總統一人就可以把在野黨罵到解散。蘇總統一定會是前無古人、後無來者，最偉大的總統！

「非昌不投，無昌郊遊！」政客爽還不忘酸蘇貞昌2018再選新北市長，違背承諾遭酸「連神明都敢騙」的黑歷史：「最後一哩路，讓我們一起迎回保生大帝的信心！」