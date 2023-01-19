防檢局表示，因日本發生光肩星天牛疫情，今天公告禁止槭屬、蘋果屬、梨屬、薔薇屬及李屬等22屬直徑超過3公分的寄主植株及枝條自日本輸入，梨穗不受影響，櫻花樹、唐楓則禁止輸入。

行政院農業委會員會動植物防疫檢疫局今天發布新聞指出，18日接獲日本發生光肩星天牛疫情資訊，19日公告修正輸入檢疫條件，增列日本為疫區，禁止槭屬、蘋果屬、梨屬、薔薇屬及李屬等直徑超過3公分的寄主植株及枝條自日本輸入。

防檢局副局長鄒慧娟接受中央社記者電話訪問時說明，禁止從日本輸入直徑超過3公分的寄主植株及枝條，共計22屬。

由於台灣一直從日本輸入梨穗，是否受影響。她說，梨穗直徑沒有超過3公分，所以不受影響；不過有些盆栽會受禁止輸入影響，例如槭屬的唐楓，還有李屬的櫻花樹的小樹苗也不能輸入。

她並說，還有寄主類原木，則必須在輸出前進行檢疫處理，以及由日本植物檢疫單位於日本植物檢疫證明書上加註說明；其他非寄主原木、薪材、樹根、樹皮及未加工的木料及材製品，應檢附日本植物檢疫證明書，並註明樹種名稱及產地，才可以輸入。

防檢局說明，18日接獲日本台灣交流協會台北事務所通知，日本陸續於兵庫縣、宮城縣、福島縣、茨城縣、埼玉縣、千葉縣、富山縣、愛知縣及山口縣等9縣，有捕獲光肩星天牛的紀錄，日本已修正其疫情狀態為「存在（Present）：未廣泛分布且於官方防治下」。

關於光肩星天牛，防檢局補充，屬於鞘翅目天牛科，為國際間的重要有害生物，一年發生1代或二年1代，幼蟲鑽蛀危害多種闊葉樹種，成蟲咬食樹葉、樹皮和木質部，造成木材品質下降，林木壽命縮短，甚至死亡。