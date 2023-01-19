鴻海集團去年轉投資中國紫光，雖然後來縮手出清持股，但經濟部投審會仍表示未事先報備要處罰。今日投審會正式聲明，已確定對鴻海開出1000萬罰鍰。不過這個金額不到最高上限的一半，被認為是「輕罰」。投審會解釋，鴻海是透過基金管理人多層次轉投資，才發生來不及核准就買到股權狀況，屬於「過失」。加上調查過程配合良好、在台又有大量投資，因此才酌罰千萬。

鴻海去年7月透過持股99.99％的興微基金，以人民幣53.8億元（約新台幣237億元）轉投資晟粵廣州，這家公司再去合夥成立北京智廣芯控股，占股2成，後者通過司法重整再去取得紫光集團100％股權。但鴻海去年公告時，還未向經濟部投審會遞件申請，被經濟部投審會認定「違規在先」，表示要對其開罰，金額最高上限是2500萬。

不過鴻海集團去年12月中，就突然把紫光集團股份全出清掉，外界解讀為投審會卡關跟美國擴大對半導體管制兩大不確性因素，是讓其卻步原因。

投審會今表示，依照《兩岸條例》，在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法的規定，鴻海未經許可，一度透過多層次架構取得紫光公司約8.23％股權，已違反兩岸條例第35條第1項規定，需要裁處。

不過投審會審酌鴻海已於2022年12月16日，主動處分紫光公司股權，並無技術外流的疑慮，對國內經濟產業影響輕微。且該公司也表示取得紫光股份是經大陸法院標售程序，無法掌握標案時程，非故意不事先申請許可。以及本案調查期間鴻海充分配合，並於近三年內已在台投資超過新台幣204億元、創造國內就業機會7943人，可予以酌減罰鍰金額，因此於今日處新台幣1000萬元罰鍰。

投審會表示，IC設計個案投資超過5000萬是關鍵技術列管項目，原本工業局正在檢視鴻海行為是否符合要件，是否必須改正，但是鴻海後來主動出清持股，事情就變單純，剩下的只有裁罰多少錢而已。

最後酌罰1000萬，未給上限重罰。投審會解釋，鴻海是透過互聯網投資，由基金管理人決定投資哪些公司，因此鴻海總公司表示時程難掌握，才發生未核准就先買到股權狀況，這說法是可信的，因此認定這算是「過失」，非蓄意違失。

也因為鴻海是急著買的揀便宜心態，加上這案是買大陸技術，非是本土技術外流，所以最終投審會給予輕罰，予以結案。