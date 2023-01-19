「台灣第一名模」林志玲，2019年嫁給日本天團「放浪兄弟」成員ARIKA後，就把重心放在家庭上，並隨夫定居在日本，許久未有新作品，直到去年9月才返台，目前一家三口定居林志玲老家台南，今(19日)林志玲曬出去蔡康永創作展的照片，私下超仙模樣也驚豔網友。

林志玲今力挺好友，現身蔡康永的創作展，她也在社群發文寫下「就這樣，感受每一個字打在身上的共鳴聲；也許聲嘶力竭，也許輕聲細語，好像每一幅畫都有自己的故事，透過每一句話都獲得了一種療癒。然後~把你替我們收著的話，收到自己心裡」，蔡康永也感性留言「你來了，展覽完成了 」，足見兩人好交情。

而當天林志玲穿上藍綠色風衣搭駝色上衣，雖然打扮休閒，但依舊氣質出眾，四肢纖細、身材修長，皮膚緊緻光滑，完全看不出已48歲，還是1個孩子的媽，她也俏皮配合作品情境，用手遮住蔡康永的臉，兩人還一起拍攝跳躍的限動效果片，相當青春可愛，讓網友看了都直呼「志玲姐姐好美」、「滿眼只見妳美麗的氣質」、「志玲姐姐怎麼都不會老」、「好久沒有看到志玲跟康永合體了」。

林志玲婚後就以家庭為主，老公ARIKA工作滿檔，她則忙育兒，只是偶爾出席活動和寫書，她之前受訪就坦言對工作沒更大的野心跟規劃，會先陪伴小孩成長，等他上小學後再看看到時狀況。