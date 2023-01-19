財團法人中華民國唐氏症基金會響應新北好日子愛心大平台，於農曆年前募集年菜，並致贈390份鴻福海陸小套餐，市值35萬元，贈予新北市身心障礙者家庭資源中心，和弱勢兒少課後陪伴及家庭支持服務的小衛星，以轉贈給身障者及弱勢兒少家庭，讓他們有豐盛年菜圍爐過好年。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，基金會發起「送愛募集活動」至今已邁入第10年，每逢春節、母親節、端午節、中秋節等節日都會推出不同類型的節慶送愛禮盒，除可提供唐寶寶及身心障礙者擁有穩定工作的機會，亦可讓他們將親手包裝的禮盒媒合到最需要的家庭，讓一份愛轉動為兩份的夢想。

唐氏症基金會今年以「2023玉兔嬉春好運到、春節送愛」募得7200份年菜，透過新北、台北、台中等3縣市社會局，轉贈給障礙者及弱勢兒少等家庭，讓他們在歲末年終家庭團圓之際，都能感受到社會的溫暖，其中有390組贈予新北市，菜色包含紅燒獅子頭、栗子燒雞、糖醋鮮魚排和味噌虱目魚丸湯等。

社會局身心障礙福利科長楊貴閔表示，家資中心的社工們與小衛星課後照顧班的老師為能讓案家在年前收到這份心意，馬不停蹄地發送年菜，一位收到年菜的張爸爸說，疫情下的生活不好過，但有大家的幫忙，再辛苦也會努力養好孩子。

社會局長張錦麗表示，感謝唐氏症基金會的善舉，基金會長年投入身心障礙者照顧服務及庇護性就業，承接新北市多項服務。今年春節長達10天，也促使各界愛心大爆發，這段時間有多善心企業、團體、宮廟捐贈年菜、物資，社會局均已陸續轉贈給案家，市府春節關懷不打烊，還有平安袋、平安箱、平安餐等三安服務，以備不時之需，希望大家都能平安過好年，有任何狀況亦可撥打1999市民專線。