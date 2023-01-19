許多人到了春節都會發紅包，傳統習俗上認為單數不吉利，因此通常都會避免包出1千元紅包。有網友好奇，如果將數字拉得更高，「一包1萬，這樣還算是單數，被親戚嫌棄嗎？」對此，內行人分析，包紅包主要是討個吉祥，錢越大包代表心意越足，不過包得再大包，若是包出不吉利的數字，像是44444元，一樣會被認為是污辱而挨罵，若把千元鈔票換成10張百元鈔，就能避免不吉利。

原PO在PTT發文表示，紅包通常不能包單數的1千元，而是600元、800元、1200元，「那麼如果包大包一點，一包1萬，這樣還算是單數，被親戚嫌棄嗎？有沒有相關的八卦？」

對此，許多人紛紛回應，「你包個1萬給你親戚小孩，看他笑多開心」、「收過紅包包1元的『一元復始』，真正的單數」、「包1萬人家笑得合不攏嘴好嗎」、「包1萬最好有人會嫌」、「1萬我會笑著跟你說新年快樂」、「對方笑都來不及，不可能介意」。

有內行網友則分析，包紅包主要是討個吉祥，錢越大包代表心意越足，當然有些數字本身是不吉祥，像是3600比3200好，但4444只會被認為是故意找碴；包1千的問題是1千元是一張，有避單數、單張的問題，換成10張百元鈔票就好多了，「包1萬元，除非是日幣之類的，不然在台灣沒有單張的問題，因為拿到的是10張，不然更大包，包個44444一樣被對別人的汙辱，會被親戚們大聲斥喝著」。