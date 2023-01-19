適合親子同樂各項DIY製作。（新北市客家局提供）

天穿日源於女媧補天的神話故事，為客家族群特色節慶文化，彰顯客家族群崇敬天地、尊重自然的文化。112年新北市客家局以現代「環保寓意與永續發展」，作為天穿日的活動主軸，邀請全民2月5日在新北市客家文化園區一同尞天穿！

新北市客家局表示，結合傳統祭天儀式與創新植感活動，感念女媧煉石補天並祈福祭天，祈求新的一年風調雨順、安居樂業。而植感活動則以「創意補天流體畫」、「苔球DIY」、「手作客家盆花」等限量手作體驗，熱愛植物與藝術的朋友千萬不能錯過！

2月5日活動當天，以創意生態補天設計理念，將在新北市客家文化園區打造兩座具有客家文化特色生態浮島，可以吸引許多在都市無棲息處的生物移居至此。創意補天於浮島上方種植如穗花棋盤腳、水生鳶尾等超過10種水生植物，除了有淨化水質功能外，在埤塘景觀形成水上森林將成為適合昆蟲與鳥類棲息環境。活動當天現場開放報名，歡迎對生態與環保活動有興趣的民眾，一同參與建置生態浮島！

客家局長林素琴表示，新北市客家文化園區於111年通過環境教育設施場所認證，此次新北市天穿日活動以環保為主題，連結SDGs永續指標，以永續發展新北市客家文化園區生態為主軸，設計不同與植物、環保有關活動，創意補天規劃更是以植物排列出客家意象景觀植物，兼顧景觀與生態永續功能，未來將推出更多環境教育體驗活動與課程，讓不同世代族群都能來到客家文化園區體驗生態環保活動。

除了創意補天之外，活動當天推出天穿實境解謎、天穿音樂會、元宵猜燈謎與五色湯圓DIY，讓參與民眾一邊享受生態活動之外，還有豐富的體驗活動一起玩整天。如果對文創與市集有興趣，現場推出客家文創市集活動，除了有飲食攤位，特別邀請纏花工藝曾國棻教師進駐，讓參與民眾認識傳統工藝文化與匠師級藝術文創品。

客家局表示，透過此次天穿日活動傳達生態與環保的概念給參與民眾，在活動娛樂性質中融入低碳與永續的教育理念。歡慶112年新北市天穿日，一起度過有植感的一天！更多活動資訊都在新北市客家局Facebook粉絲專頁。