迎接農曆春節，習俗上初二要回娘家，卻是一些媳婦的惡夢，一名女網友在臉書抱怨，有些公婆會要求媳婦在年初二早上在家準備飯菜，讓姑姑中午回家時一起吃飯，好奇姑姑們是否有自覺會造成媳婦的困擾？貼文引起眾人熱議，還有過來人警告初二千萬別待在婆家。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，有些公婆會要求媳婦初二早上幫忙煮飯，讓大小姑中午回娘家時有飯菜吃，如果大小姑看到大嫂、弟媳沒回娘家而在幫忙飯菜，「會覺得自己的爸媽是惡婆婆惡公公，自己的哥哥弟弟是軟蛋沒用的男人嗎？」，也好奇大小姑會讓大嫂、弟媳早點回娘家，還是若無其事當大小姐呢？

貼文引起許多人共鳴，「她們（大小姑）只會覺得她們是客人，客人最大」、「小姑要回來吃，自己不會帶菜回來，要煮也是婆婆煮，媽媽煮給女兒吃正常，憑哪點媳婦要煮給小姑吃？」、「是我才不會管婆婆說什麼勒，我才不想他們爽快我自己心裏不爽，我為什麼要成全別人的快樂」、「超級掉漆超級丟臉的，什麼年代了，還在欺負媳婦」。

還有過來人紛紛提醒，「剛開始就不能開先例，只要你一開你就一輩子初二不能回娘家，就算娘家媽媽體恤你讓妳能出門玩，你也千萬不要初二還待著，切記」、「我初一就回娘家了，毒菇要回來吃什麼是她自己的問題」、「老公是個廢物，千萬不要委屈自己，做死的永遠是別人家的女兒」。