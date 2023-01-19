為因應112年農曆春節期間「碧山巖風景區及白石湖休閒農業區」可能湧入大量進香及觀光遊客，內湖分局規劃相關疏導、管制措施，並視交通狀況實施「順行單向」交通管制，惟期間公車、機慢車及當地居民（店家）得不受管制，以維持碧山路沿線交通順暢，相關管制措施如下：
一、碧山巖風景區
(一)彈性管制點：內湖路3段與碧山路口、碧山路與內湖路3段256巷口。
(二)順行單向管制：
1、上山方向：由內湖路3段256巷前往碧山巖風景區。
2、下山方向：沿碧山路順行下山。
二、白石湖休閒農業區
(一)彈性管制點：玄明宮前路口處、碧山路與碧山路44巷口。
(二)順行單向管制：
1、入口方向：碧山路44巷。
2、出口方向：玄明宮前路口。
內湖分局呼籲民眾於農曆春節期間，前往碧山巖風景區暨白石湖休閒農業區遊客，請多利用大眾運輸工具（小2公車），若自行開車前往，請配合現場員警指揮、疏導及管制，屆時將加強前揭路段違規停車取締及拖吊，以維交通順暢。
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