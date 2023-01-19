國民黨新科立委王鴻薇立院首戰超亮眼，第一個質詢對象是財政部代理部長阮清華，由於阮數據準備不充分，直接遭她怒嗆，「我數字都比你多，那你是來這邊幹嘛，應卯嗎？」；隨後王鴻薇再針對經濟部長王美花，詢問能不能保持電價平穩，結果王美花也沒辦法給出保證，一時語塞。

王鴻薇提到，「超徵稅收」特別條例是她在12月提出的還稅於民概念，行政院、財政部都不大願意承認，而將它變成一個所謂的經濟共享概念。她強調，然而從事實上所看到，2017年以來，我們的稅收幾乎年年都在超徵。阮清華此時回應，「我們去年跟前年實徵數是比預算數要多，109年其實是短徵的，之前實徵數比預算數是多一點點而已。」

對於阮的答覆，王鴻薇相當不滿億，直接怒斥，「不要浪費我的時間，2021、2022的稅收超徵，金額都在4000億以上，事實上2017年、2018年、2019年也都稅收超徵，只是未到一千億，但它就是符合超徵稅收的定義，不用再跟我辯解這個事情，且台灣2017年到去年為止，累積稅收超徵是超過一兆。」

另對於經濟部長王美花，王鴻薇提到特別條例裡面有部分金額要挹注台電的虧損，但台電兩年就虧損了5600多億，且1000億裡面還不知道多少是拿去還台電的虧損，特別條例其中有一個部分是要去穩定物價，現在多給經濟部錢，能不能承諾，今年的電價不會調漲。王美花對此僅能支支吾吾回應，「我們虧損，今年能源看來不能那麼樂觀，又是三個單位來分…...」