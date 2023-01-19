新北市政府致力推動瓶頸道路打通專案，最近完成淡水區民權路187巷66弄道路打通，讓附近居民免去繞道之苦，享有更安全、舒適的生活環境。

該案由新工處和淡水區公所攜手合作，新工處表示，淡水民權路187巷66弄口過去被民眾用花圃及矮牆阻隔，造成汽機車無法通行，淡水區公所辦理道路打通工程後，讓車輛可以藉由打通後的民權路187巷66弄銜接台2線(民權路)，縮短車輛繞行距離。

新工處表示，淡水區民權路187巷66弄瓶頸打通工程於去年11月施工，總長20公尺，寬度8公尺，總工程費約93萬4745元，小工程但效益極大。而為提供附近民眾更安全、舒適及友善的人行環境，本工程同時在民權路187巷66弄64號前，米蘭金墩社區旁新設人行階梯，並調整沿線停車格配置，讓整條巷道更寬敞舒適。

工務局長祝惠美強調，瓶頸道路的開闢不僅能提升交通便利，也讓消防救災動線與生活機能更加順暢，感謝市府各單位與民代們協助溝通，在有限的經費下創造最大的效益。