據浙江溫州平陽縣公安局通報，平陽縣19日上午發生一起刑事案件，犯罪嫌疑人楊某迅（男，42歲，平陽人）因糾紛持刀行凶，造成6人死亡。警方獲報後，立即組織力量處置，現已將犯罪嫌疑人楊某迅抓獲。目前案件正在進一步偵辦中。

網路「譚談公社」徵信公號透露，1月19日網友爆料浙江平陽縣當地有一名中年男子持刀行凶，導致5人死亡。而且，這名網友還上傳了當時的混亂案發現場畫面，看起來十分驚悚，讓人不寒而慄。

此消息一經發出，立刻引來了無數網友的關注和熱議，尤其是當地的老百姓，看到這麼大的刑事犯罪，立刻感到後怕，也紛紛好奇到底這名男子是誰？他為何在快要過年的時候犯下如此大的錯誤。

正因網友的關注和熱議，這件事情在網路上快速傳播，尤其是在平陽縣本地引起了不小的恐慌，造成了不小的負面輿論，最終也引來了媒體的注意。

1月19日下午，媒體派記者聯繫了平陽縣公安局。一位工作人員表示，今日上午，平陽縣確實發生了一起刑事案件，凶手確實是一名中年男子，但目前的死亡人數是6人，並非網傳的5人。至於作案原因以及過程，警方還並沒有查清楚，相關資訊應按照平陽縣公安局的官方通報為準。

1月19日晚，平陽縣公安局發布警情通報，簡要告知這起刑事案件的基本資訊，確定了案發的時間、地點、死亡人數，以及犯罪嫌疑人的基本資訊：楊某迅，男，42歲，浙江平陽縣人。目前，已將犯罪嫌疑人抓獲。

網友們看到這個官方通報後，終於相信這件可怕的事情，但網友們卻很好奇這名犯罪嫌疑人的作案原因，不知道他為什麼能夠下次此狠手，在快過年的時候持刀奪走6個人的生命，實在是過於殘忍，這完全就是一起性質惡劣、情節極為嚴重的刑事犯罪案件。

對於網友給出的各種案發原因猜測，平陽縣公安局並沒有明確告知，只是回應稱這起事件正在調查當中。

由於沒有官方的通報，網友們認為這名男子之所以殺死6人，要嘛就是經濟糾紛，要嘛就是情感糾葛。當下正是年底，如果是經濟糾紛，一般都是員工被拖欠工資，自己沒有錢回家過年，而且已經通過很多辦法都拿不到工資，所以最後惱羞成怒，一氣之下拿刀殺死6人。