直播主麻姬兔（舊名：阿乃）外型甜美、身材傲人，IG有14.4萬粉絲，和明星夫妻檔孫鵬、狄鶯獨子孫安佐交往後，一舉一動受到關注。近日她到日本度假，讚賞當地舒適且自在，「不像台灣很多沒禮貌的人」，很想定居在日本。

麻姬兔今（19日）在IG限時動態紀錄日本度假的點滴，除了分享330日幣（約78元新台幣）的拉麵，也誇讚日本是個會上癮的地方，令她感到無比的舒適且自在，「日本人不太會管別人在幹嘛，不會像台灣很多沒禮貌的人，直接盯著別人看，或看著別人議論紛紛。」

麻姬兔接著PO素顏喝酒的動態，表示在日本旅遊時都沒化妝，但一直被日本人問是不是模特兒，麻姬兔聽得心花怒放，大呼：「天啊讓我定居在日本吧！」

麻姬兔和孫安佐交往多年，感情相當穩定，被問及如何認識的，麻姬兔透露兩人在西門町初次相遇，她先主動在IG發限動標記孫安佐，男方私訊她，逐漸發展成男、女朋友的關係。網友再問是否有結婚計畫，麻姬兔當時表示男方年紀尚輕，「他才22歲是要結啥？」至於和螢光幕形象很強勢的狄鶯相處起來會不會有壓力，麻姬兔否認並誇讚狄鶯私下的性格「可愛到爆炸」，間接曝光兩人的好感情。

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