何姓男子去年3月開車行經高雄市楠梓區某路口闖紅燈，撞上邊滑手機邊騎車的騎士，導致騎士受傷倒地。橋頭地院審結，認定騎士滑手機騎車雖有疏失，但何男闖紅燈疏失較大，依過失傷害罪，處何男有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

判決書指出，何姓男子2022年3月12日下午4時許開車行經楠梓區某路口，無視交通號誌違規闖紅燈，撞上自東側待轉區起步的機車騎士，騎士因使用手機而未能注意車前狀況，遭撞後當場人車倒地，頭部、左側膝蓋及右腳因此有撕裂傷與挫傷。案經到場處置後，將何男函送法辦，由檢方偵結起訴。

橋頭地院審理時，法官認為何男闖紅燈過失明確，但騎士於路口低頭滑手機，未注意路況使得車禍發生，同樣為本案肇事原因之一，但何男闖紅燈的行為占較大過失，考量何男無前科，犯後認罪等一切情狀，依過失傷害罪，處有期徒刑2月，得易科罰金，以新台幣1000元折算一日。可上訴。