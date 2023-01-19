許多人在家裡想要解決性需求時，都會注意避人耳目以免羞恥狀況發生。一位女網友表示，最近她在家想要色色，於是偷偷使用行動裝置播放A片，沒想到媽媽剛好開啟藍牙音響，結果她的秘密行動就這麼暴露出來，讓她相當崩潰。貼文一出吸引許多人回應，還有人點出最近正好是過年期間，「春節這麼多天，見面時間這麼長，好嗨喔」。

原PO在Dcard發文表示，她最近在家想要色色，點開影片卻完全沒有聲音，一查才發現竟是自動連上了媽媽的藍牙音響，「還被切大小聲，想說我的螢幕怎麼亂跳沒聲音」，讓她崩潰得直呼想要下地獄。

對此，許多人紛紛回應，「春節這麼多天，見面時間這麼長，好嗨喔」、「沒事的，妳只是聲音，我還按到投影電視欸，而且還是近親系列…」、「媽媽聽到還好啦，若是爸爸聽到就…」、「至少媽媽知道妳是正常人」。

另外也有網友建議避免尷尬的方法，「這時候就反問，那個媽，妳昨天有在聽什麼嗎？有點大聲欸，打死不承認就好了」、「說閨密們LINE群傳的」、「說你手機中毒」。