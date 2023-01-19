行政院長蘇貞昌19日下午宣佈率內閣總辭，總統蔡英文晚間在臉書發文表達對蘇的感謝，但日前蘇貞昌曾喊「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」引發外界對兩人關係各種揣測。國民黨台北市議員游淑慧19日在《頭條開講》節目強調，英系不足以支撐蔡執政，但賴清德是明日，蔡英文是昨天，新潮流當然會歸隊。陳建仁出來當那個分贓的頭，動不動就要蔡英文出來救他，就像當年的林全一樣，所以蔡英文真的少得了蘇貞昌嗎？

游淑慧表示，蘇貞昌的袁崇煥說，並不是指我們引清兵入關，他是在講給蔡英文聽的：我是妳的長城，我幫妳擋住了很多壓力，我不要臉地在立法院表現，幫妳擋住在野黨的監督，我幫妳擋住賴清德，我幫妳擋住所有妳不想做的事，所以妳可以700多天在總統府裡面當大小姐。如果妳要換掉我，妳就是崇禎，妳就是自毀長城，妳就準備去煤山上吊吧！

「我覺得這是蘇貞昌的內心話。」游淑慧說，今天看到蘇的女兒蘇巧慧受訪的時候，笑得極之燦爛：「我爸爸最喜歡為國家做事了」，心裡就想：干我什麼事？我們也很想為國家做事啊，真正要為國家做事，你去志工、義工都可以，你拿了錢本來就應該為國家做事，怎麼叫作變成你的喜好呢？你把國家的錢這樣亂撒亂花，只為了滿足你們一家的權力慾望，「看她笑得這麼開心，我是三條斜線。」

游淑慧指出，看蘇巧慧笑得這麼開心，就是覺得她爸留定了、她爸不會走了，要不然她不會笑得這麼燦爛，「我爸好愛為國家做事、他要繼續為國家做事」這種感覺，這一家子是不演了。從政治現實考量，蔡英文現在確實陷入跛腳之中，而且是兩隻腳都快全跛，坐在輪椅上。這個情況下她必須要找盟友，英系已經不足以支撐她執政，她要找誰當盟友呢？新潮流系人家會歸隊的，賴清德是明日，蔡英文是昨天，當然會歸隊。

「正國會在那邊看呀看吶，當然也會向明日去靠攏。」游淑慧強調，蔡英文如果換掉蘇貞昌，改用陳建仁，那就還是一而已，英系加蘇系才有可能是一加一，才可能變更大隻來穩固政權。反正各派系也是分贓，誰來當那個分贓的頭就很重要了，陳建仁出來當那個分贓的頭，動不動就要蔡英文出來救他，就像當時的林全一樣。但蘇貞昌是可以自己在那邊耍潑耍賴的，「所以蔡英文現在真的能少得了蘇貞昌嗎？我是打個問號。」