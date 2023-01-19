美國勞工部18日公布2022年12 月生產者物價指數（PPI），年增6.2%，跟市場預期的6.8%和修正後前值 7.3%相較之下都偏低，顯示美國通膨逐漸降溫，聯準會（Fed）升息的步調可能逐步放緩，今（19）日包含聯準會副主席Lael Brainard在內的美國官員，將就當前的經濟情況發布談話。10 年期公債殖利率來到3.406%。

截至台北時間晚間11點6分，道瓊工業指數下跌155.89點（或0.47%），暫報33,141.07點；那斯達克指數下跌70.67點或(0.60%），暫報10,886.34點；標普500指下跌18.68點（或0.48%），暫報3,909.31點；費城半導體指數下跌47.03點（或1.70%），暫報2,742.43點。

5大科技巨頭漲跌互見，亞馬遜小漲、Meta漲近2%，谷歌小漲；半導體類股方面，艾司摩爾跌逾2%，超微跌逾2%，輝達小跌，美光小跌，台積電ADR小跌，聯電ADR小跌。