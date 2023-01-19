許多人認為保全工作的職業門檻不高，勘稱「涼缺」。一名網友表示，他住的社區近期來了新的保全，還是大學生利用閒暇時間兼差，工作8天薪水可突破萬元，讓他感到納悶：「為什麼保全越來越年輕？」貼文一出，引發討論，甚至有人認為，若身兼夜間保全和外送員兩份工作，薪水可能會「虐爆上班族」。

原PO在PTT八卦板以「為什麼越來越多年輕保全？」為題發文表示，他居住的社區最近新來一名保全，一問之下才知道，對方年僅22歲，是還在就讀大學四年級的學生，做保全兼職每周工作兩天，一個月下來薪水有一萬多元。

貼文曝光後，有不少網友回應，「保全就是要年輕啊！老人家跑都跑不動了是要保什麼鬼」、「晚上保全+外送，有些虐爆上班族」、「8天賺1萬，很頂了欸」、「家裡每月收租都比你年薪多」、「沒金錢壓力，當然隨便找個工作做啊」、「商辦大樓，45K要輪班，給你參考」。

然而，也有過來人指出，保全原則上只要上班時間在駐點保持清醒，能處理、回報事情，並於規定時間巡邏打卡，基本上就是優秀的員工，雖有不少人認為這份工作是爽缺，但扣除巡邏時間可能得坐在椅子上長達10個小時，連續一周6天，若沒有別的事情可做，其實相當難熬。