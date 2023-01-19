八里消防里分隊隊員游東霖、魏士傑3年前曾出勤救援一名約60歲李姓老翁，當時隊員到場對已無生命徵象的李翁施以心肺復甦術，隨後立即送至淡水馬偕醫院急救，所幸李翁到院後進行心導管手術，在7天後恢復意識成功康復出院；日前李翁在兒子陪同下，特別到八里消防分隊向當年搶救自己的2名隊員道謝，成就一段佳話。

游東霖表示，當時他跟魏員到場時，李翁已無意識無呼吸，他與魏員邊安撫家人邊進行急救處置，很開心李翁接受心導管治療後，順利康復出院且恢復正常生活。

李翁也說，重生後每次回醫院複診，醫師總是嘖嘖稱奇稱自己停止心跳呼吸超過半小時，一般不是植物人就是失去行為能力，但李翁狀況見證了到院前緊急救護能力及醫院端無縫銜接治療的奇蹟，相當感激八里消防分隊的救護人員讓他重返正常生活，享受天倫之樂。

新北第三消防大隊長黃弟勝表示，本次2位出勤同仁精準評估患者生命徵象，使用AED監測心律並立即給予去顫電擊，適當處置成功挽救患者生命，非常難能可貴。

消防局近年持續推廣全民CPR，關鍵在於6分鐘內啟動生命之鍊，並強化救護人員高品質CPR及相關急救處置，期望落實每一關鍵的環節，未來本局將精進訓練緊急救護人員及推廣全民CPR，以持續提升OHCA康復出院率，建構新北安全城市。