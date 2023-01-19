印度珠寶商「SANGHVI & SONS」其8歲千金蒂凡希（Devanshi Sanghvi）無預警宣布剃度出家，成為一名女修士。

來自印度「鑽石城」蘇拉特市的珠寶大牌「SANGHVI & SONS」，其8歲長千金蒂凡希（Devanshi Sanghvi）原本將是上億台幣家產的第一繼承人，近日卻無預警宣布剃度為尼，成為一名女修士，也就是說，她的妹妹將接管家業。

由西部城市蘇拉特(Surat)發跡的印度鑽石商「SANGHVI & SONS」在珠寶圈佔有舉足輕重的地位，成立於1981年，據印度信用評級機構ICRA的數據指出，該公司淨資產達50億盧比（約台幣18.5億元）。關於其背景，一家4口都是虔誠的耆那教徒，杜絕暴力、素食主義者，對萬物眾生展現充分愛心。傳言耆那教家庭多會鼓勵孩子加入宗教團體，已提升他們在外人眼中的社會地位。

綜合當地媒體報導，蒂凡希排行老大，底下還有個妹妹，父母表示，女兒從小就嚮往成為一名修女，成長過程中從未看過電視、電影，甚至上餐廳吃飯、逛街。社群平台18日發布一段，蒂凡希正式接受為期4天的儀式，期間乘坐大象拖行的馬車，在「剃髮為尼」後來到一間寺廟，只見她一襲素色白棉袍，被賦予新的使命、新的身分，成為耆那教最年輕的信徒之一。