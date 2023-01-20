網紅林佩瑤外型姣好，曾在知名航空擔任空服員13年，期間為了追尋歌手夢，參加《超級星光大道2》闖出知名度，被封「最美空姐」。最近她在社群公開體重52.9公斤、體脂肪30.3%，自嘲是個需要瘦身的小肥仔，「不然過完年真的不成人形了。」

林佩瑤今（19日）在IG限時動態大方地PO體重計的數值，只見身高162公分的她，體重52.9公斤，體脂肪更突破30.3%，不禁哀怨：「好啦，過完年我會開始減肥的。」接著她PO到健身房運動和騎YouBike的動態，以及一頓瘦身餐，自嘲：「體脂30的小肥仔認命吃雞胸肉，不然過完年真是不成人形了。」

林佩瑤的體重常大起大落，去年成功瘦下9公斤，擠進XS號的洋裝，因沒忌口身材再度發福，被弟弟虧「胖到有剩」。不過，林佩瑤透露變胖4公斤後，胸部的脂肪終於回歸，大方地PO對比圖，自嘲瘦的時候「奶奶有多7慘」，反觀變胖的胸部「有給他膨」，但肚子也跟著變有肉。

林佩瑤和名廚武俊傑2019年結婚，夫妻倆不免會被關心肚皮動靜，她為此曾條列式的回應：「1、目前沒有生小孩的打算。2、就是怕生完小孩會有挫折，所以才不生的。3、確定你老了以後小孩有想要陪你？養兒防老已經不適用於現在的年代了，我比較怕養兒啃老」。她感謝外界的關心，也向其他被世俗道德綁架的朋友們信心喊話：「人生是自己的，你有權選擇自己想要的人生」