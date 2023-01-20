大陸知名企業「永赢基金」一名渠道經理藺抒涵，自去年7月接受男友的求婚後，就開始和已婚男上司夏良舟發生不倫戀，求歡的地點包括飯店、車上和男方的家中，直到藺抒涵的男友日前意外發現她和夏良舟的對話紀錄，該段地下戀情才終於被曝光。

據陸媒《新浪財經》報導，檢視藺抒涵的微信自白，可得知從去年8月開始，在她接受男友的求婚後才過1個月，就和身為市場部負責人的已婚男上司夏良舟發生不倫戀；她指出，夏良舟是自己的直屬上司，和其妻子育有一名5歲女兒，跟男方第一次跨越紅線，則是在2人去南京市出差期間。

藺抒涵表示，當時2人去南京市出差當晚，夏良舟就以討論業務為由主動來敲房門，隨後提出愛愛的要求，她對此沒有拒絕，沒想到竟一發不可收拾，求歡的地點從一開始的飯店、旅館，再到男方位於上海市的汽車內，甚至是其妻女均出門期間的家中；不僅如此，藺抒涵更多次以加班或出差的名義哄騙男友，實際上卻是在和夏良舟啪啪。

另從曝光在網上的一則影片可見，疑似是藺抒涵的男友發現她和夏良舟的不倫戀後，用她的手機打給夏良舟質問；而男方當下立即承認了偷吃的行徑，並稱第一次和女方在南京市發生關係是因為自己喝醉，「這事她沒什麼錯，主要都是我的錯。」接著在通話結束後，還可聽到藺抒涵哀求，「你想聽什麼我都說好不好，你先不要到處去說，你不要拍了。」

之後藺抒涵和夏良舟的偷情對話紀錄也隨之曝光，女方表示「我身上都是你的香水味」、「今天好舒服」、「喜歡跟你在床上聊天，原來在床上，可以這麼久」。男方則露骨回應「XX夠大給妳爽夠就行了」、「最喜歡操妳」。至於她為何會在微信中自揭醜聞，外界猜測可能是被男友所逼迫。

從此前曝光在網上的一則影片可見，疑似為藺抒涵的男友掌鏡並用她的手機打給夏良舟一一盤問2人的偷情細節，還可看見她和男方的鹹濕對話紀錄。（圖／翻攝自微博）

夏良舟和藺抒涵偷情所購買的保險套交易紀錄截圖。（圖／翻攝自微博）

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