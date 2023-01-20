香港藝人KK彭偉華曾在台灣發展多年，當時橫跨音樂、戲劇和主持領域，屢屢獲獎，更以《戲說慈禧》小安子一角拿下金鐘獎最佳男配角。未料，彭偉華2015年傳出非法吸金，2019年遭到通緝，至今仍下落不明。

彭偉華就讀香港演藝學院戲劇系時，就主持多個青少年類型的節目，後來到台灣發展15年，當過歌手、DJ、主持人、演員和新聞主播，不只受到觀眾歡迎，也榮獲眾多的獎項，包括中廣十大最佳新人獎、電台情人冠軍、最受歡迎DJ、台灣十大風雲人物，更在1993年靠著中視連續劇《戲說慈禧》小安子一角摘金鐘男配角獎，精湛的演技備受肯定。

彭偉華憑中視連續劇《戲說慈禧》奪金鐘男配角獎。圖為馬景濤、彭偉華（右）。（圖／中時資料照）

此外，彭偉華還跨足商界領域，曾引進葡式蛋塔來台，一年內賺1000萬，也投資台灣房地產、餐廳等，未料2014年捲入非法吸金案，掛名比特幣交易平台「MYCOIN」執行總裁，涉嫌和張男、林男招攬民眾投資，宣稱年報酬高達265％，再利用高佣金制度，鼓勵會員拉人進來，隔年在港台兩地狂吸122億餘元後，因積欠香港投資人的利息，遭揭穿惡性倒閉，造成3000人受害，總共失血2億多元。

彭偉華2015年召開記者會否認涉案，還秀出工作証和中華民國居留證，証明無犯罪紀錄。至於多次在台舉辦投資說明會、招待投資人搭乘豪華郵輪及免費到香港參觀總公司等，他當時解釋只受邀負責主持活動，執行董事是掛名的，對外未使用這個頭銜。

不過，彭偉華2019年遭北檢發布通緝，至今過3年多都未到案，昔日金鐘男配得主淪為通緝犯。同夥的林男在一審時被判2年6月徒刑，現上訴二審中；至於另一名共犯張男逃往泰國後，去年5月被調查局押解回台。