過年時節，少不了家人團圓相聚，閒著沒事就陪長輩與小孩一起追劇好過年，使用DISNEY+影音串流平台準沒錯，精選作品馬拉松，從除夕到開工都有應景的大作，以下推薦陸、韓、美、日、台強檔，網羅電影、影集、動畫，春節每天都有不同精彩。

除夕的重頭戲肯定是要圍爐，家人團聚適合「火熱」的緊湊大作，韓劇《災後調查日誌》是破冰首選，本作品IMDB高達8.2分，大結局韓國收視率更高達10% ，每集以單元呈現卻是反轉連連，劇情主題將「消防」和「刑偵」結合，透過消防局和警察局兩種價值觀的衝突，帶動雙方較勁的破案鏈，讓演員金來沅和孫浩俊擦出競爭火花，掀起觀眾之間源源不絕的話題!

初一行春的精隨在於「財富」，選擇賺錢題材的作品最應景，美劇《新創大騙局》改編自矽谷目前最大的真實詐欺案，主角伊莉莎白霍姆斯從天才資優生成為企業詐欺師，還獲得各界超高額的投資，瞞天過海的下場令人好奇；韓劇《地下菁英》則是描述主角經營地下賭場事業的冒險，賺大錢的同時還要經歷生死逃亡，包含老爸最愛的動作場面，和老媽及姊妹們最愛的孫錫久，絕對能炒熱新春氣氛，大家一起養養眼。

《新創大騙局》改編自矽谷目前最大的真實詐欺案，主角伊莉莎白霍姆斯從天才資優生成為企業詐欺師，瞞天過海的劇情引人入勝。(圖/Disney+提供)

《地下菁英》描述主角經營地下賭場事業的冒險，賺大錢的同時還要經歷生死逃亡，擁有刺激的動作場面。(圖/ Disney+提供)

初二回娘家，主角自然就是我們的女主人，從陸劇《狼殿下》的五代十國，展開跨越身份與性格的戀愛，浪漫鋪陳引人入勝；看完後再承接1735年乾隆即位的《如懿傳》，重金花費3億人民幣拍攝的宮鬥代表作，描述如懿和乾隆一段恩愛與迷失的婚姻旅程，還是周迅與霍建華飾演最有韻味。如果不想看古裝劇，台劇《台北女子圖鑑》是絕佳之選，本作強調不同年齡下女性在生命階段的多元樣貌，以圖鑑的方式影射女主角不同的歷練結果。主演桂綸鎂的表現張力能讓家中三代女性有不一樣的共鳴。

《狼殿下》以五代十國為背景，展開跨越身份與性格的戀愛敘事，浪漫的鋪陳引人入勝。(圖/Disney+提供)

《如懿傳》由周迅與霍建華飾演，描述如懿和乾隆一段恩愛與迷失的婚姻旅程。(圖/Disney+提供)

《台北女子圖鑑》強調不同年齡下女性在生命階段的多元樣貌，主演桂綸鎂的表現張力能讓家中三代女性有不一樣的共鳴。(圖/Disney+提供)

DISNEY+在全球有超過2億的訂閱人數，平台超過1200 部電影和16000集以上的影集。(圖/中時新聞網)

傳說大年初三是老鼠娶親日，有著早睡晚起的習俗，時間安排上有所限制，挑選短篇作品安排最彈性，台劇《台灣犯罪故事》以單元劇的方式改編台灣真實犯罪事件，揭發許多慘無人道的歷史慘案，每一集短篇都讓人欲罷不能。全劇四篇故事《出軌》、《生死困局》、《惡有引力》、《黑潮之下》，由四組編導團隊接力拍攝，能給觀眾不同的反思。

《台灣犯罪故事》以單元劇的方式改編台灣真實犯罪事件，四篇故事《出軌》、《生死困局》、《惡有引力》、《黑潮之下》，能給觀眾不同的反思。(圖/Disney+提供)

大年初四是迎神的日子，長輩們忙著出門接神、安太歲、點光明燈，小孩子在家也不怕無聊，DISNEY+也收錄了日本動畫，暢銷2650萬冊漫改作品《SPY FAMILY 間諜家家酒》故事圍繞在虛假的家庭中擦出的幽默火花，父親是準備完成任務的間諜，母親是體術強大的殺手，領養的女兒是讀心的超能力少女。三人互相隱瞞身分，導致日常傾斜成家庭喜劇。

《SPY FAMILY 間諜家家酒》故事圍繞在虛假的家庭中擦出的幽默火花，由間諜、殺手、超能力少女組成的詼諧家庭登場。(圖/Disney+提供)

初五立春開市，心態準備回到職場，但假日休閒時光也不要忘記追劇的美好，想看好劇終於不用再翻牆看盜版。DISNEY+在全球有超過2億的訂閱人數，成為影音串流平台的領頭羊，電影、韓劇、台劇、美劇、日劇、動畫等多元類型都在推陳出新，精彩作品一整年都看不完！

DISNEY+年費制收費為新台幣2790元，比月費便宜15%，帳號可設定多達 7 位不同使用者觀看。(圖/中時新聞網攝)

月費制每月收費為新台幣270元，年費制收費為新台幣2790元，超值年費方案比月費便宜15%，還有下載功能離線觀影，並支援多達10種裝置。另外 Disney+ 除了兒童模式之外，亦可設定多達 7 位不同使用者觀看，強力主打「家庭戶」全家大小都適合的串流概念。新年就給全家人一個最棒的禮物，絕佳的觀影體驗就是要與家人一同享受追劇樂趣！

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