今年41歲本名江麗娜的唐寧，五歲開始就參與多部電視劇及電影演出，擁有水汪汪大眼加上清純可愛的臉蛋，讓她被譽為「最美童星」，然而長大後得她卻逐漸淡出螢光幕，如今移居紐西蘭當起YouTuber，而她也吐露入行至今的心聲。

江麗娜在五歲是經由介紹進入演藝圈，開始拍攝多部廣告及電視劇，其中她在《縱橫四海》中演出女主角小時候爆紅，也成為她擔任童星後的首部代表作，之後她也陸續演出《十兄弟》、《亂世佳人》、《施公奇案II》等知名戲劇，2010年結婚生下兩子，但這段婚姻在2017年劃下句點，孩子由兩人共同扶養，目前與她同住。

如今41歲的她移居紐西蘭當起YouTuber，化身為導遊拍片介紹當地旅遊景點及美食，在她其中一部影片中，全素顏入鏡，臉上眼袋細紋即使露出也還不介意，而她更挑戰溜索、極限鞦韆等設施，令人相當佩服。

然而，已經入行三十年的她，也在影片中罕見吐露心聲「自己從小演戲，『唐寧』這個名字、這個身份也跟著我很久，其實有時我也會想，『唐寧』和『江麗娜』有沒有分別？」她解釋，『唐寧』的形象看似開心懂事，因此，讓她不禁好奇「那『江麗娜』又是如何呢？」

接著，她直言，其實她不太認識自己「我認識的『江麗娜』其實很怕事，很多東西都不敢去做，也許會怕自己做得不好，或者怕自己做不到這樣」更透露，有時「會用『唐寧』去包裝自己，當做回『江麗娜』時又多少事情，她真的做到？」說到這她眼眶泛淚「除了希望能為自己和身邊的人去安排一個更好的將來之外，我是很想去找一下『江麗娜』是怎樣」。