演藝圈不少藝人都會斜槓投資副業，有些經營的有聲有色，除了拓展分店還跨足各領域，像是林志穎、詹子晴都是成功案例，不過有些則是屢屢失敗導致負債累累，像是有賽車教父之稱的廖老大，創立的手搖飲料品牌不到一年，全台就倒了上百家，對比剛開幕時的盛況，令人不勝唏噓。

廖老大一手創立的手搖飲料品牌「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」，全台一度展店達500多間，不過去年年底頻傳有加盟店退出，台北市的加盟店更有全部退光的情況，接著就連台中的加盟店也結束營業，閉店潮似乎有向南延伸的趨勢，網友表示原因在於味道與品質飽受抨擊，導致遭受一連串負評洗版，業者則是坦言背負人設壓力太重，像是「加盟前跟加盟後態度相差甚遠」，才會導致不到一年時間就關了400多間店。

徐乃麟副業皆逃不過收攤命運，累計虧損逾8千多萬元。(圖／本報系資料照)

綜藝大哥大徐乃麟在演藝圈成績有目共睹，而他創立的副業包括壽司店、紅酒、蛋塔及跟董至成合夥開的「董月花奶鋪」，涉及領域可以說是相當廣，當年經營奶舖時，光收加盟金1個月就賺500萬，還迅速拓展4、50間加盟店，經營的有聲有色，不過這些副業皆逃不過收攤命運，尤其被他宣稱是「人生最後投資」的壽命店，僅開短短1年就收店，多起副業累計虧損逾8千多萬元。

吳宗憲和吳姍儒經營多項副業，目前僅剩咖啡店仍在經營。（圖/中時資料照）

「本土天王」吳宗憲和吳姍儒以談話綜藝節目《小明星大跟班》，奪下第51屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，演藝成績輝煌，相當有生意頭腦的父女倆，隨後進軍餐飲業，陸續開了燒餅、墨西哥捲餅和下午茶共3家店，兩人先是和股東理念不和退出墨西哥捲餅店經營，燒餅店則是不到一年就收攤，當時他將原因歸咎於「一例一休」，直言不管換成哪個老闆都沒人能接受，如今只剩咖啡店仍持續經營。

周杰倫經營的餐廳因為店租過高，只能宣告結束營業。(圖/中時資料照)

邵昕在台餐飲帝國瓦解，便跟隨吳宗憲經營直銷平台，轉戰美國開餐廳。（圖／中時資料照）

此外，像是亞洲天王周杰倫副業版圖多不勝數，只不過從古董傢具店、餐廳到潮牌店都面臨慘賠命運，其中最有名的餐廳「Mr.J義法廚房」因為店租過高，只能宣告結束營業，另外像是經營餐飲業10多年的邵昕，先是火鍋店不敵疫情歇業，麵食館也無預警歇業，餐飲帝國瞬間瓦解，接著便跟隨吳宗憲經營直銷平台，轉戰美國開餐廳，由此可知明星光環似乎難為經營的副業加分。