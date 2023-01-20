台彩每到農曆過年才會發行2000元刮刮樂，今年新春限定的「2000萬超級紅包」有7個頭獎，不少民眾會買玩刮刮樂來試手氣，有網友狂砸7萬元買下2本刮刮樂，中獎率在70%以上，並透露「序號1號」容易中獎。

原PO在「刮刮卡資訊及中獎分享-噗噗。噗爸」臉書社團發文指出，他實測售價2000元的「2000萬超級紅包」彩券中獎率，總共花了7萬元買2本刮刮樂，其中一本中2萬5000元，18張中了14張，最高獎金是10000元，中獎機率約77.77％；另一本刮刮樂則是18張刮中13張，最大獎5000元，中獎機率72.22％。

原PO也公布中獎序號，透露序號「1號」相對容易中獎，他並在該社團發另一篇文表示，台彩這次發行2000元刮刮樂「1號蠻旺的」，兩本的1號中獎金額都在5000元以上。不過此實測結果僅供參考。

YouTuber劉騏樂日前則砸下3.6萬買2000元刮刮樂，他全押坊間認為不討喜的「尾數4」，結果實測10張中了7張，中獎率高達7成。