新北一間便當店老闆發生婚外情，老闆娘前年偶然調閱監視器時，才發現丈夫在店內擁吻小三，甚至不聽勸告依然故我，讓她氣得向2人提告求償撫慰金。新北地院審結，判老闆與小三須連帶賠償40萬元。可上訴。

判決書指出，便當娘老闆娘主張，丈夫於2021年7月至2022年2月底之間，與小三交往，她於2021年9月間偶然查看店內監視器時，發現丈夫擁抱小三，肆意在店內親吻與愛撫，她出言勸告2人停止不倫關係，但2人不理，還繼續發生性行為，老闆娘不堪精神折磨，依法向2人求償80萬元。

對此，老闆出庭稱，承認妻子的主張，監視器畫面中的2人也的確為他跟小三，曾與小三發生約10次性行為，均在女方的住處，但他僅與女方從2021年7月至2022年1月，事後僅因債務關係而有聯繫。

新北地院審理時，法官勘驗證據，認為老闆與小三在照片中的互動親密，且已為男女朋友交往關係並發生數次性行為，的確逾越普通朋友的正常社交程度，侵害了老闆娘的配偶身分關係，認為老闆娘主張侵權屬實，審酌三方經濟能力等一切情狀，判老闆與小三須連帶賠償40萬元。可上訴。