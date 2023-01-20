大陸女星柳岩擁有女神級外表和E級凶狠身材，從財經主播轉戰演藝圈後，陸續參演《畫皮》、《四大名捕2》、《夢華錄》等多部作品，皆交出亮眼成績單，然而現年42歲的她感情方面卻遇過渣男，兩人交往多年，已到論及婚嫁的階段，沒想到，男方無預警甩掉她，更在1個月後宣布另結新歡，令她氣憤不已。

柳岩過去擔任湖南衛視《完美釋放》訪談節目嘉賓時，談及2017年的一段失敗感情，明明和前男友分手的前一天約會相當開心，隔日男方竟哭著哀求分手，她那時嚇了一大跳，「我覺得我像個魔鬼一樣，分手就分手，好好跟我說哭啥呀？難道我還會掐了你不成，我在你心目中這樣嗎？」於是沒多問便答應了男方。

柳岩自爆某任男友才分手1個月就有新女友。(圖/B站)

想不到，事後得知對方才1個月便另結新歡，她一得知此事，不滿傳訊息質問：「你是怎麼在這麼短的時間找到真愛呢？」，男方反問：「什麼是真愛？哪有這麼多真愛？」話語剛落，柳岩語帶憤怒回：「我跟你就是真愛」，對此男方並未否認，只淡淡說找對象不見得非得是真愛，更說：「就是找個合得來的伴」。

身旁的男主持人納悶問：「這件事不是妳的執念嗎？因為跟妳分手了，他再跟任何人在一起都跟妳沒關係」，對此柳岩表示尊重，但前男友太快有女友，甚至看上去已經認識很久，她卻長期被蒙在鼓裡，痛批對方：「噁心，完全不想再多說什麼」，更嚴肅強調：「我完全不能接受湊合的伴！」語氣之激動，看得出對這段感情印象非常深刻。