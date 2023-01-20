農曆春節即將到來，期待放假的同時，家家戶戶也開始為過年做準備。信義居家表示，過年是闔家團圓、親友互相來訪的日子，但習俗、禁忌眉角多，每個日子都有不同含意，準備起來常常讓人大呼比沒放假還累！因此，若能有良好的空間設計，不但讓習俗遵循起來更輕鬆，也能為新的一年帶來新氣象。

信義居家指出，過年期間的傳統活動，大都在家中進行，像是除夕夜家人會遠從各地而來，聚在一起吃年夜飯，若沒有實用的廚房設計，要準備一桌豐盛菜餚將會非常辛苦。信義居家建議，廚房設計應著重使用動線、烹飪以及清潔需求，例如可將水槽、料理台、冰箱一字排列，打造流暢下廚路線，不須反覆來回就能一鼓作氣完成料理；而年夜飯料理時常需要煎炒炸，容易產生大量油煙，建議選用功率大、吸力強、集煙效果好的抽油煙機，減少廚房油膩情況。

但最讓人頭痛的，莫過於年夜飯後的收拾清潔，若水槽寬度不足、深度太淺，不僅不易於清洗較大的鍋碗瓢盆，也容易在清洗時讓水濺出，因此建議規劃水槽時，寬度至少要達60公分，深度至少達18公分，較能夠清洗大量碗盤，讓團圓飯後的收拾清潔更輕鬆。

而初一通常會穿新衣走春，象徵新年新氣象，但購入新衣也表示需要容量更大的衣物收納，此時若能有間專屬更衣室，就能將新行頭、新配件收好收滿了。信義居家表示，更衣室不一定要大坪數房子才能擁有，只要掌握幾個重點，1~1.5坪的空間也能打造出夢想更衣室。

第一，維持足夠走道空間，走道寬度建議至少保留75公分，避免壓迫感太重也較方便轉身、拿取衣物；第二，避免潮濕落塵。衣櫃建議加裝門片，減少落塵堆積，若更衣室位置靠近衛浴空間，也建議搭配除濕機，避免衣物發霉，讓更衣室常保乾淨整潔；第三，擺設全身鏡、穿衣鏡。可選擇一面主牆擺設鏡面，除了方便整理儀容，也能夠延伸空間感，提升放大效果。

到初三好不容易可以睡到飽，有一間舒適的臥室更是重要。信義居家說明，初三俗稱「赤狗日」，依照傳統習俗，這天不宜外出，因此可以睡到飽充分休息，而良好的睡眠來自舒適的臥室，建議設計臥室時，要先考量床鋪、冷氣位置，除了床鋪不宜放在橫樑下，也可以利用增加床頭板、收納櫃避開壓樑；冷氣則建議裝在床的側邊，避免直吹床鋪。此外，臥室燈光也不宜太亮、太刺眼，建議選用黃光或以柔和的間接照明輔助；若能鋪上木地板，除了視覺顯得溫潤，觸感上也更有溫度，能有效幫助睡眠。

信義居家表示，不論過年是否要遵循習俗，良好的居家空間設計，都是為了讓生活更好、更舒適，建議平常就可以審視自家需求，透過局部裝修或設計，調整成符合使用習慣的居住模式，遇到過年這樣的大日子，就可以輕鬆做準備。