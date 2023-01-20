亞氫動力致力於開創新型能源，包含沼氣與氫能發電，組建的專業團隊擁有20年以上的應用經驗，能夠讓廢水、沼氣從黑金變成黃金。亞氫動力股份有限公司蕭逢祥董事長表示，仰賴各方面專業的人才，從廢水處理到化工機械製程，最後能夠轉換為綠電。同時希望氫能可以在台灣扎根，並且接軌國際。綠電不只帶給企業更好的名聲，也是真正為地球出一份心力。

亞氫動力推沼氣氫能綠電 打造新能源一條龍服務

亞氫動力專注於發展更環保與效率的能源網路系統，希望改變既有能源的產生，用新的運送與消費模式改變下個世代，打造優質的清潔電廠。

亞氫動力組建專業團隊，研發燃料電池與氫能開發超過20年以上，專門開創新型能源，網羅各方面專業人才，打造亞氫一條龍的新能源服務。

對於目前的發電專案，亞氫動力開發船舶的輔助動力系統、定置發電系統，以及中小型移動式的載具系統。台灣的企業對氫能相當感興趣，這讓蕭逢祥董事長對市場抱持樂觀的態度。

「讓氫能在台灣扎根是我的初衷。」他想要建立完整的氫能產業鏈，為客戶打造完全、安全的能源解決方案。亞氫動力相信先把台灣的產業鏈建立完善，便能接軌國際，面對全球市場。

亞氫動力相信先把台灣的產業鏈建立完善，便能接軌國際，面對全球市場。(圖/中時新聞網攝)

他說，畜牧業者與能源開發合作是台灣未來的課題。很多的業者已經跟進，首先經過廢水處理，利用沼氣儲存，再脫硫純化，最後帶到發電併網完成綠電，形成安全可靠的系統。

企業若有產生沼氣和廢氫，可以由亞氫動力協助評估，由專業團隊完成減排，增加綠電的收益，在汙染管制和廢棄物處理找到另一種出路，小型電站將是未來趨勢。

畜牧業者與能源開發合作是台灣未來的問題，由亞氫動力協助評估，專業團隊完成減排，增加綠電的收益。(圖/中時新聞網攝)

小型化、高效率、環保又安全的發電方案是人類共同目標，除了風能、太陽能外，生質能也不容小覷，亞氫動力協助業者完成沼氣與氫能發電，不只能為企業帶來好名聲，也為地球盡一份心力。

國際能源總署IEA報告指出，氫能是最有機會實現巴黎協議的替代能源，零碳排的氫能將成為本世紀拯救地球氣候的救星。臺企銀創投總經理吳瑞元表示，國發會最新公布「台灣2050淨零排放路徑」，規劃氫能在2050年的發電占比為9％～12％，IEA也指出全球若要實現淨零碳排，2050年氫能應占整體能源組合的13％，每年相關投資額須達到4700億美元以上，氫能的發展產業供應鏈將視為重大國家政策。亞氫動力提供新的能源解決方案，成為台灣少數專精氫能產業鏈的廠商，未來在電動移動器具、小型發電設備、工業排碳方案方面，將是不可或缺的重要角色。