過年家族團聚，很多人也預期會被三叔公、六嬸婆等親戚關心感到壓力，專家建議有壓力的人可以先為自己劃設界線、預先準備，專家也針對被問到體重、單身、結婚（生小孩）及政治立場等4大尷尬問題提供破解方法。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，針對過年家族團聚期間可能因為說話引爆的不愉快，比起直接臭臉、開罵，美國心理學家卡帕納-霍奇（Roseann Capanna-Hodge）建議可以預先劃設界線。美國界線教練歐朗琪（Kami Orange）澄清，劃設界線看起來像是要開始吵架，但實際上只是溝通你所需要的、以及你可以接受的話題，她說設立界線本身就是困難的，需要一些準備，才會知道如何回應、保護自己。

■事先計畫

馬里蘭州治療師羅琳（Jennifer Rollin）說，練習設立界線的第一步是事先計畫，在家族團聚前先想一下自己的需求、以及親朋好友可能會問到哪些不願回答的問題。卡帕納-霍奇說事先計畫也能幫助自己確立團聚的目標，例如主要目標是想要多陪陪外婆、多和小姪女玩等，因為我們沒有要在年夜飯桌上「解決30年的家族糾紛」；另外，也可以事先預想安全話題，在聊天內容可能變得不舒服前轉換話題。

■尷尬問題1：「你變胖了？」、「你該吃多一點！」

羅琳說，不論是出於批評或是好意，關於身材的問題很容易令當事人不悅，不過她說發問人問出這類問題通常代表自己也很注重身材、飲食，當被問到這類問題時，可以開玩笑回答，「噢，我的身體平常太辛苦了」，或是直接說，「我不知道耶，我沒有很在意體重。」如果對方仍繼續關心，羅琳建議直接轉移話題。

■尷尬問題2：「交女/男朋友沒？」、「你怎麼還單身？」

關於這個壓力爆表的問題，歐朗琪說她通常會給提問人2次機會，第一次是直接轉移話題，如果提問人繼續追問，第二次她就會回應「等我知道，我就會告訴你」，婉轉告訴對方自己不想再繼續話題。如果和對方是一對一對話、不是一群人閒聊的情況下，她建議不妨直白表示自己對這類問題感到不自在，以預防對方未來再繼續提問。

■尷尬問題3：「何時要結婚？」、「何時要生小孩？」

這類問題對情侶、新婚夫妻來說同樣壓力爆表，不過歐朗琪說，提問人通常是出自善意及期待，她建議不妨順勢稱讚對方的家庭有多麼和諧，然後開啟新話題，例如問對方如何遇到另一伴的。

不過有些問題即使出於善意，但效果卻相當傷人，尤其是關於不孕的狀況，對於正在準備受孕的婦女，美國護士古列維琪（Rachel Gurevich）建議可以和另一伴事先討論願意與誰談論懷孕的問題、以及願意聊到多深入。當聚會時被問到問題時，可以直接告訴對方「不是很想談」，或是幽默回應：「我確定你不想知道這麼細節。」不過如果是信任的親友，不妨敞開心房尋求建議。

■尷尬問題4：政治立場、宗教信仰

當有親友高談闊論與自己不同的政治立場時，卡帕納-霍奇建議直接忽視、或是轉移話題，如果真的想表達立場，可以說，「我們立場不同，但我們今晚也不可能改變看法，要不要聊些別的？」或者簡短表示，「我的看法不一樣。」

■真的待不下去怎麼辦？

如果真的嘗試過避開尷尬話題、轉移話題仍覺得不開心時，歐朗琪說，有時候離開就是最好的界線，但不需要鬧得很難看地離開，只要找藉口就好。

卡帕納-霍奇說：「假期的目的是保持連結、關係，如果連結的感覺很糟，那根本不需要發生。」