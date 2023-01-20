一九九七年八月卅日－九月六日，台灣彰化靜山靈修中心

編按，亞洲天主教衛星電視（ACT）首播僅僅一年，亞洲金融風暴導致了關台。丁松筠神父掙扎著接受這件事及他個人明顯的失敗：「淚眼中，我祈求耶穌拯救ACT，不是為了我，不是為了天主教會，而是為了有朝一日能服務的窮人和困苦的人。」彷彿為了平衡這個不幸，他的祈禱引出了「深刻、沒有預料到的神祕經驗，當它們發生的時候，似乎使得我『完整』了。」

第一－二天

第一個傍晚，我感覺，要在沉默老舊的彰化靜山待上八天，有些焦慮和沒來由的不安。我過去六年都是在景致出奇的地點避靜，而且享有極大的自由。

但是非常快，我感覺自己哭泣，並且體驗到一種「回家」的感覺……特別是回到我中華省的弟兄們，過去我有些跟他們保持距離。

又一次，跟上次避靜時一樣，「慈悲的」耶穌似乎對我有話要說，於是召喚我。我決定閱讀《路加福音》紀載耶穌善心的行動。

我醒來，心中浮現一個念頭：「我不需要任何事物。」我體認到我有多麼自由。第一個傍晚我的焦慮是害怕離開我一般的模式、舒適和有利條件。這些都是好的、促使我成長：我的出差、文化體驗、音樂／歌劇／莎士比亞，世界級的戲劇等等。我從中學習並成長。可是那些都只是為了使我成為作「天主的工作」更好的工具（而不是為天主做「我的工作」）。沒有必要依戀那些事物，如果某一天，天主說：「停！」，我不再需要我的電腦……等等。

我的人生正在退潮，我感覺自己變老，身體變虛弱了，如此卻反使得把我自己完全放在上主手中變得容易，其實一直都是在上主手中。為中國、為難民和窮人及受苦的人做大事這夢想可以繼續，但是「主動權在祂手中」，由祂決定。不是眷戀、強迫行為，不是「我為天主做我的工作」。如果祂希望我做那事，祂會讓事情變得可行。

有天，我必須要停下所有事情。但是我還有花兒和樹木、音樂和藝術、歡笑，欽佩、愛、幫助和服務的人群。這就是我所需要的一切。

第三天

對我「不利之處」：我可能不會主動展開對話，因為我對批評敏感，對工作和人際關係的失敗敏感，還有，因為我是外國人，因為我有很強的使命感。如果我被拒絕個兩三次，我不會再試了。「一旦對話沒門，我動用策略。」這樣因應不是很理想，但是可以讓我存活下去。

我有次在我寫的書裡面試著說明。否則，我寧可保持低調，不要引起閒言閒語和誤會。經常避免為自己辯解，我寧願等待真相在適當的時機點浮現。有時候，我選擇保持被誤解。

第四天

基本上，在我存有的深處，我真的不認為天主那麼在意我花了多少錢，我生活裡面保有多少個人空間，相較之下，祂會在意我多麼盡我所能在我的「影響圈」為其他人做的事情，或許我做的不同於教會和耶穌會加諸於我的「關注圈」。

第五天

昨天晚上我讀了自一九六七年以來我的活動紀事，一年一年的看下來。一如既往，光是讀這些文字就讓我覺得精疲力竭。這是「我為基督做了什麼」的一部分，我是否能做更多？可能吧，但不是很容易去想像。我可能少做些什麼？這很容易。我只能總結，藉由追隨基督的召喚和極大化我透過電台、電視、書籍、錄影帶、光碟，每一個「見證」都很廣泛，即便沒有達到德蕾莎修女那種程度。

第六天

這次避靜對我來說像是「回家」……六年來我第一次在台灣做避靜，從卒試之後我頭一次做團體避靜。

第七天

昨晚經歷了一次深刻、沒有預期的神祕經驗，似乎當這些經驗發生時，使我「完整」──不需要其他任何東西。當我開始默觀耶穌為門徒們洗腳，突然間耶穌注視著我，向我說話，兩千年的距離像是縮短的橋，祂穿越到我這兒。

時間和空間像是蒸發一般消失了，我和耶穌面對面。我們談話，跟往常一樣，大部分都是祂在說──有時候是關於愛、慈悲和寬恕的話語，有時候祂顯示給我，祂在會堂裡如何挺身而出，治癒了手癱了的人…等等。對我最深刻、最重大的是祂指導我去回顧我的人生，這次回到祂召叫我，塑造我，讓我的愛成長，在我母親的子宮內，神奇奧妙的誕生過程，生命，成長，召叫，使命等等，以及幫助塑造我的人們。

祂帶我走過這整個全景……今天早晨我醒來之後又再繼續；由於這連續的神祕旅行，這天似乎不是真實的。愛、感謝、安慰、眼淚、讚許和治癒很龐大。這些體驗使得任何東西都不需要。

第八天

這天是避靜最後一天，我在淚眼中乞求耶穌拯救ACT，不是為我，不是為天主教會，而是為了它最終能服務窮人和有需要的人。如果我們有一個電視台，會為此製片，如果我們有製片，最終我們會為窮人、需要的人和不能發聲的人製作影片。

我會盡我所能，試著更新、恢復生氣、保存這個與基督溫暖、生動的對話。也許一個新的發現的適度和節制會有很大的幫助。

（本文摘自《孤獨的喜樂：丁松筠神父的靈修筆記》／星火文化）

【內容簡介】

丁松筠神父在2017年5月猝然離世，本書是由他的弟弟丁松青神父整理，2021年出版了英文版。

本書時間跨度極大，自1975年9月當時丁松筠神父才33歲，最後一章停在2017年3月，是丁神父逝世之前做的最後一次避靜。本書的內容極其珍貴，耶穌會士每年必須要做八天避靜，英文叫做retreat，查字典會告訴你這個字意思是撤退，可是用在靈修上則是徹底遠離塵囂放下工作，好好跟天主、跟耶穌在一起，而極度認真的丁松筠神父每天都會認真的寫避靜筆記，把他如何做這八天避靜的過程詳細記錄，他甚至會去回翻過去的避靜筆記，務必要讓自己在靈修上更加精進。

大家熟知的丁松筠神父aka傑瑞叔叔是才華洋溢、很會唱歌、教英文的神父。在英俊瀟灑的外表下，他對自我要求極高，是個超級工作狂，還有，他對別人的嫉妒、冷嘲熱諷也跟我們凡人一樣相當在意，可是他很不一樣，他不停留在受傷、抱怨，而是一再地要自己追隨基督的榜樣，去愛自己的弟兄姊妹，不論他們如何的傷害他。

丁松筠神父其實很年輕就動過心臟手術，他非常努力地藉由運動、禪坐、瑜珈各種方式，確保身體健康。他每年都會檢討自己是不是有好好注意自己的生活，包括是否太晚上床睡覺、有沒有因為工作繁忙而忽略了休息。藉由驚人的努力，他在七十五歲高齡時還在工作，這些都是讓人敬佩的榜樣。

【作者簡介】

丁松筠Rev. Jerry Martinson

1942年生於美國聖地牙哥。十歲喪父，母親將他兄弟三人撫養成人。半工半讀完成高中學業，十七歲那年入耶穌會，1967年被派遣來台灣傳福音。1973年晉鐸成為神父。

他長期服務於天主教耶穌會管理的光啟社，多年來參與幕前幕後各項電視工作，並參與長頸鹿美語電視教學，以Uncle Jerry陪伴無數亞洲兒童學英語，無心插柳，使他在全亞洲名聲卓著。

1985年他帶領一支團隊，前往泰國與高棉邊界，拍攝《殺戮戰場的邊緣》，喚起台灣社會對中南半島難民的關注，該片在1986年金馬獎及亞太影展大放異彩。

2016年，馬丁．史柯西斯拍攝《沉默》，在台灣取景，丁神父擔任本地顧問協助拍片。

丁神父於2017年前往中國協助拍攝德日進紀錄片，在他所敬佩的偉人德日進手植的樹前靜坐，留下本書封面這幅令人動容的畫面。

然後，在獲頒國民身分證前幾天，他心臟病突發過世，結束這段他口中「好得不可思議」的人生。

【譯者簡介】

陳衍志

現為天主教輔仁大學宗教學研究所博士候選人

學歷 國立中央大學藝術學研究所 碩士

輔仁聖伯敏神學院神學系 學士

經歷

2011迄今 擔任嘉義教區文物典藏與展示規劃組員

2001-2007 基隆空大學習指導中心兼任講師（面授教學） 科目包括：台灣宗教藝術 中國美術欣賞 藝術鑑賞 文化行政

1995-2002國立故宮博物院 志工

2007-2008國立故宮博物院 研究助理

譯者為基督生活團團員, 有過完整神操經驗。

2006年底於澳門參加紀念利瑪竇的研討會，與丁松筠神父成了兩日「室友」，儘管交談簡約，當時房內瀰漫的一股「神的氛圍」卻已深烙腦海。