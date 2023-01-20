新北市政府為平衡新北區域發展，將以新北市第二行政中心串聯新板特區的第一行政大樓、新莊副都心的中央合署辦公大樓，以「點、線、面」建構新北市「新板特區」、「新莊副都心」、「三重新市政特區」3大發展軸心，全面翻轉新北市樣貌。其中「三重新市政核心」緊鄰占地424公頃全台最大的新北大都會公園，未來還有近2500坪的市府公園，以及近千坪市民廣場等綠意環境，可說是幸福度最高的綠色城市，而相較於北市外環第一圈，現在房價位處相對低點，成為民眾競相購屋成家的房市熱區，其中捷運先嗇宮站旁的市政級住宅開發案「都廳大院」，緊鄰捷運站、新北大都會公園，立地條件更勝一籌，基地條件百年一遇，吸引自住客、置產客搶進。

「三重新市政核心」緊鄰占地424公頃新北大都會河濱公園，樂享水岸綠意生活。（圖/甲山林提供）

後疫情時代，人們嚮往開闊社交距離、減少遠距離移動，也讓水岸綠地成為最夯的「綠金」，過去三重刻板印象為工業聚落，其實三重早已蛻變，翻轉為親水綠色城市，其中最受矚目的新北大都會公園，早期主體為二重疏洪道，是一條長約7.7公里、寬450至700公尺的排洪道，設計之初為防汛期間疏洪功用，後為符合都會人對休閒空間的需求，新北市政府特別全面綠化，延伸兼具休閒和保育功能。

新北大都會公園「水安全、水清淨、水滲透、水育樂、水生態、水文化」6水治理策略，從南到北規劃7大空間，包括入口堰生態區、生活體驗區、都會親水區、左岸運動休閒區、右岸運動休閒區、自然體驗區及出口堰生態區。擁有多功能運動場地，包括微風運河、五股溼地、遙控賽車場、親水廣場、荷花廣場、越堤綠廊、幸運草地景溜滑梯、幸福水漾、重新朝市、鴨鴨公園等園區，有68座多功能運動場地、7座自然生態景觀公園，橫跨五股、蘆洲、三重等地，是全台最大的河濱公園。