綜觀台北市相似立地條件的豪宅社區，為大安森林公園旁「One Park Taipei元利信義聯勤」、享大直水岸的「西華富邦」，相較房價皆已創200萬元俱樂部的頂級豪宅身價，「都廳大院」緊鄰約16座大安森林公園的新北大都會公園，立地條件更勝一籌，基地條件百年一遇，目前房價僅約6字頭，對比周邊新案動輒百萬單價屬於房價凹陷區，確實吸引自住客、置產客搶進。

房市專家指出，除了全台最大的424公頃新北大都會公園，緊鄰捷運先嗇宮站的三重新市政核心內就規劃近2500坪公園綠地，以及建物退縮創造出來的開放空間，讓擁擠的都市中擁有大片綠意及良好的水岸景觀條件。綜觀雙北市核心捷運宅，地段條件、景觀優勢如大直重劃區罕見，加上周邊還有IKEA、家樂福等超強美式生活圈，同時具成熟商圈的傳統市場可供採買，鄰近的住宅區也將享受全新市容，三重正透過令人耳目一新的都市規劃打造優質的生活場景，也讓三重新市政特區房市受到全台矚目，創下供不應求的買氣佳績。