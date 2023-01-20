觀察二重疏洪道地理位置，可發現位在台北盆地中央地帶，堪稱名副其實的中央公園，若比較占地面積，約為16座大安森林公園，不僅是全台最大河濱公園，甚至比美國紐約中央公園大1.25倍，因此新北大都會公園也被許多民眾視為大台北地區的中央公園，尤其最廣為人知的，就是每年3至4月櫻花盛開時期，吸引大批民眾造訪新北大都會公園賞櫻，也讓不少網友美譽為「大台北櫻花公園」。

在新北市政府精心規畫之下，大人小孩都能在新北大都會公園瘋狂玩樂、徹底放電。（甲山林提供）

而在新北市政府精心規畫之下，近期新北大都會公園內又多了超夯「新亮點熊猴森樂園」，占地約4公頃，融合台灣特色動物意象，是全台灣、也是全世界最大的全齡共融「堤坡滑梯樂園」，全區共有31座由台灣生態動物組成的溜滑梯以及瀑布滑草場、彩虹溜滑梯、7米長管狀溜滑梯、磨石子大碗公溜滑梯，多項攀爬設施、黑熊盪鞦韆、搖搖椅、滑索等100種不同的遊樂設施，假日更有胖卡餐車販售美食，全台遊客慕名而來，讓大人小孩都能瘋狂玩樂、一同紓壓，讓不少三重在地客發現，在三重的生活越來越「綠」了，在綠意環境等同於「綠金」的後疫情時代，三重緊鄰捷運站、同時擁抱交通利多優勢的新建案也出現供不應求的現象。