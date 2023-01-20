大陸女星趙櫻子此前以藝名趙韓櫻子出演戲劇《愛在春天》進軍演藝圈。由於和女星趙麗穎同為農村出身，因此兩人時常被放在一起比較。然而，一位靠著多部大熱劇躍升頂流女星，另一位卻始終不溫不火。對此，有網友指出問題點全是因為「迪冪孟扎」這4字。

女星趙櫻子自參加《乘風破浪的姐姐》第三季後話題不斷，過去在舉凡《長安諾》、《倚天屠龍記》等多部古裝劇中，都以美女角色亮相，被封為「絕世美人專業戶」。豈料，她近期在綜藝節目中，以「迪冪孟扎」自比迪麗熱巴、楊冪、孟子義、古力娜扎等4人，現場氣氛瞬間尷尬，相關話題也因此衝上熱搜。

對此，不只當時節目的嘉賓吳鎮宇指出：「妳不覺得是個四不像的貶義嗎」，爾冬陞也附和：「是損妳的吧？是吧」，惠英紅也直言：「不覺得是在借別人的光嗎。」氣氛一度有些尷尬。更有網友翻出過去趙櫻子的事蹟，指出她此前才因「趙韓櫻子」的藝名太像日本女生的名字，而遭轟崇洋媚外，讓她改名成趙櫻子重新發展演藝事業。而今又以「迪冪孟扎」之名狂蹭其他女星的熱度，紛紛嘲她與4字有不解之緣。

事實上，當該綜藝節目片段播出後，網路上罵聲不斷，對此她先在微博寫下「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人」，18日二度回應「有些沮喪，有些懷疑自己。心裡默念我自己就是最棒的，相信只要真心做自己，一切都會好的」。19日三度發文：「希望陰霾散去後，一定是晴天。」希望支持她的粉絲們能夠相信她的真心。

近期，她在綜藝上的哭戲演技獲得肯定，成為少數拿到紅牌的演員，讓網友們紛紛直言：「你的演技是好的，只要少說話，多作品，一樣也能大爆」、「別再提『迪冪孟扎』就可以了」、「姐姐加油，回歸初心吧！」