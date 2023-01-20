自去年10月13日國門解封後，桃園機場將面臨首次春節假期，預估單日旅運量突破2年以來新紀錄，達9萬多人次，出入境高峰將落在收假前2日。機場公司看好旅運復甦，號召航空公司、地勤公司、聯外交通、CIQS等單位商討疏運計畫，同時呼籲民眾能善用智慧化服務、使用大眾交通工具、確認攜帶行李與護照效期，讓每位旅客都能順利返家過年，且擁有更好的搭機體驗。

根據2022年的桃園機場營運數據顯示，客運量為534萬人次，較2021年增長488%。自去年10月13日國門解封，預估本次春節假日最高峰將達到單日9萬4,000人次的旅運量，突破2年以來新記錄。

桃園機場將在本次春節(1/19-1/30)加強疏運能力，以維持機場正常運作，尤其是收假前2日，即1/28日的人流高峰期，出入境人數明顯復甦，機場公司將成立應變小組以進行因應。

應變小組以平日運作即會提供的旅客人數進行資訊預報，並參考航班即時動態完成資源調度，同時聯合地勤公司、聯外交通、商業服務廠商、CIQS等單位，共同完善流暢的入出境動線。

為加強通關與疏運效率，機場公司呼籲旅客善用智慧化服務、使用大眾交通工具、預先確認電子用品攜帶規定、減少安檢複查程序、配合相關防疫措施及確認護照效期。智慧化服務不只包含手機、網路等預辦登機程序，也涵蓋自動查驗通關系統，只要註冊後便能終身使用，即便更新護照也不需要重新登記。

智慧化服務包含航廈自助報到機，適用狀況請視各航空公司規定使用。(圖/中時新聞網攝)

依據國際民航組織及國際空運協會規定，鋰電池小於100瓦特小時能攜帶上機，一般市售筆記型電腦、平板等3C產物多符合標準，可以隨身攜帶但不得託運。旅客通過安檢金屬探測門前，可先將厚重著裝脫下，隨身攜帶的液體不得超過100毫升，且必須封入可密封之透明塑膠夾鏈袋中，小舉動便能減少複查加快登機效率。

隨身攜帶的液體不得超過100毫升，且必須封入可密封之透明塑膠夾鏈袋中。(圖/桃園機場公司提供)

另外需特別注意的是，自中國直航與經港澳轉機的旅客，抵達桃園機場時必須配合採集唾液檢體完成PCR檢測。從中國啟程經港澳轉機入境者，需要持有啟程地48、24小時內抗原快篩檢驗報告。最後，應配合台灣入境7天自主防疫與篩檢規定，維護國內安全人人有責。