俄烏戰爭開打後，保加利亞與匈牙利是歐盟中唯二未正面表態支持烏克蘭的國家，主要原因在於這兩個國家長期親俄且經濟資源多依賴俄羅斯，沒想到近日德媒披露，保加利亞早在戰爭初期就提供大量彈藥、燃料給烏克蘭，是初期能抵抗俄軍的關鍵，且為了掩人耳目，保加利亞都是透過第三地轉運武器給烏克蘭，手法相當低調。

德國「世界報」報導，保加利亞前總理Kiril Petkov與前財政部長Assen Vassilev受訪時承認，去年春季，戰爭初期的關鍵3個月，烏軍有高達3成的彈藥來自保加利亞，後來，保加利亞也滿足烏克蘭高達4成的柴油需求，讓他們能夠有足夠的武器與燃料打仗。

保加利亞低調行事，透過第三地轉運，經由波蘭、羅馬尼亞、英國或美國之手，將資源轉交給烏克蘭。烏克蘭外交部長Dmytro Kuleba證實此事，「當時西方的援助尚未到位，且保加利亞擁有我們所需的彈藥，所以便出訪當地，行程攸關烏克蘭的存亡。」

Dmytro Kuleba透露，當時會談中，Kiril Petkov雖坦言保加利亞國內政治情勢複雜，但會盡全力給予協助，Kiril Petkov是相當正直的政治人物，以聰明的手腕解決問題，感謝他協助烏克蘭抵禦強敵。

檯面上，Kiril Petkov雖多次表達對烏克蘭的同情，但礙於國內政治壓力，保加利亞僅同意繼續修復烏克蘭受損的軍事設備，沒想到，Kiril Petkov在背後留一手，用另一種方式完成幫助烏克蘭的目標。

不過，Kiril Petkov領軍的聯合政府也在2022年6月遭到國會投票推翻，任期短短6個月，反對派認為Kiril Petkov未能透過實際的財政與經濟政策來抑制飆升的通貨膨脹。