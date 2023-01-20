引起各界討論的88會館調查結果終於出爐，但國民黨立委鄭麗文指出，相關內容避重就輕，僅針對「疑不當飲宴」懲處及調整職務，讓她忍不住批若高階警員如此，以後基層員警是否也比照相關標準？「到底要如何端正警察風紀！蔡政府到底要怎麼擺脫「黑道治國」？」

鄭麗文昨（19）日在臉書表示，自去年11月警大校長陳檡文遭踢爆與綽號「鱸鰻」的前角頭老大林秉文上88會館後，相關部會、官員承諾將調查，但結果出來前就有更多高階警官陸續被爆出入88會館，而歷經3個月才出爐的調查報告，卻僅有不當飲宴懲處以及調整職務，「蔡政府到底調查了什麼？為什麼通篇看起來只是懲處報告！」

「內政部這種報告交出來，是沒辦法給社會大眾交代的！」鄭麗文提到，蔡政府面對警界高層至會館飲宴調查，稱是「未善盡查證聚餐場合是否恰當」與「疑涉不當飲宴」，但她反問，「到底是怎樣的不當飲宴要懲處這麼多員警？」

鄭麗文強調，內政部、警政署過去明明答應，將查清誰邀請、誰借場地、警政委接受黑道邀請為何不用報備等問題，如今卻仍有許多問題沒交代清楚，且身為高階警員，豪宅裡面的招待所和KTV、小吃攤、薑母鴨、熱炒店等的差別會不知道嗎？「豪宅招待所還需要查證才知道恰不恰當，那以後基層員警也比照採這套標準嗎？到底要如何端正警察風紀！蔡政府到底要怎麼擺脫『黑道治國』？」