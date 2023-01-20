閣揆蘇貞昌19日表示自己已向總統蔡英文辭職，然而台灣議題研究中心（TPOC）最新發布的報告顯示，蘇現在的正面聲量力壓民進黨主席賴清德、前副總統陳建仁，好感度也是三人中的領跑，如果說賴清德在2024剩下的這段時間有絕對優勢，恐怕言之尚早。

台灣議題研究中心指出，雖然副總統賴清德正式接任民進黨主席，外界也關注他能不能帶領綠營走出九合一敗選的低潮，挑戰2024總統大位，但透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，從去年11月27日到今年1月16日期間的網路聲量，蘇貞昌的正面聲量竟高達驚人的3.6萬則；賴清德居次，正面聲量為2.9萬則；陳建仁聲量相當低，與另外二人難以相比。

而在中性聲量方面，撇除數據較少的陳建仁，蘇貞昌同樣以16.2萬則領先賴清德的14.6萬則；好感度方面，蘇貞昌再次拔得頭籌以0.36奪冠，賴清德則以0.32居次。

台灣議題研究中心深究其原因，發現評論普遍認為，打著「務實的台獨工作者」招牌的賴清德，於吸引年輕選民與中間選民這塊陷入苦戰，不過手掌綠營黨內大權的賴，竟與因普發現金而遭到輿論抨擊的蘇貞昌好感度相去不遠，只能說這位「儲君」在民進黨內實在不能說有絕對優勢。

另外賴清德的負面話題也相當多，因為其身為台南老市長，近期發生的學甲爐碴案、正副議長涉賄案、88槍案都成為他無法迴避的話題；而在親綠粉專方面，雖然現在民進黨內沒有第二個可以挑戰賴清德的政治明星，但他在「和平保台」論述，對於立委高嘉瑜、何志偉、台北市議員王世堅的態度，都有不少人抱持反對的態度。賴清德接任黨主席後，如何在僅掌握黨機器，而不能跨足政院權力的情況下擴大影響力，以及面對綠營內部各種輿論如何解決，將成為他的兩大難題。