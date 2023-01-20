今年正值農曆兔年，各大時尚品牌也紛紛運用各種手法、驚喜聯名等方式，在各式單品中融入兔子元素，如BURBERRY、Gucci、Bottega Veneta、Moschino、Giorgio Armani 等等，皆有推出兔年限定系列，有些品牌運用繽紛色彩、與可愛兔子圖樣開啟新的一年，討個好彩頭，也有品牌攜手代言人演繹農曆春節穿搭提案，也向大眾拜個早年。
俏皮、優雅、街頭三種風格一次滿足
GUCCI兔年限定系列可細分為塗鴉、普普、花卉三種風格，涵蓋男女服裝、鞋、包、絲巾、手表等多樣配件，除今年主角「兔子」元素重複出現外，以法文書寫的「Dans Le Vert」則意味著新春綠意盎然的景緻，該標語也經常出現於各式單品當中，在鞋款方面運用緞帶打造俏皮兔耳意象的粉嫩低跟鞋，是本季值得一看的鞋款之一;配件方面粉嫩色系的髮夾以及兼顧優雅繽紛的絲巾，也是豐富穿搭的好選擇，至於包款則特別推薦品牌經典的GUCCI Diana手提包、GUCCI Horsebit 1955肩背包等。
代言人演繹慶兔年
BURBERRY兔年系列形象大片請到大陸演員齊溪、演員史彭元和女足運動員趙麗娜傾情演繹，三位主角於開放空間奔跑跳躍，帶出該系列品牌想強跳得熱情躍動中探索心之所向的意涵。為迎接兔年品牌標誌性的TB圖樣改以「鬆軟兔耳」的模樣詮釋，以兔子背靠背連成心型的圖案點綴於單品當中，並以此貫穿於男女、童裝、配件、圍巾絲巾以及經典LOLA 包當中，展現玩趣俏皮的個性風采。
Giorgio Armani 邀請全球代言人胡歌與中國區品牌形象大使童瑤，演繹2023農曆新年系列。該系列本系列女裝針織融入銀線編織，隱隱散發光芒，包款方面背帶運用似中國繩結編織而成，包身則有兔子浮雕;男裝延續品牌優雅雋永的調性，廓形簡約俐落，看似與兔年並無特別相關，但細看品牌經典GA Logo上融入兔子剪影，低調傳達兔年意象之餘，並藉品牌圓潤的經典徽標，表達團圓圓滿、悅動呈祥的美好祝願。
MICHAEL KORS由品牌全球代言人高圓圓身穿2023年農曆新年膠囊系列，演繹品牌首部新年微電影《時間序曲》，強調每個相遇與陪伴十分值得珍惜，尤其是在每個新年之際。該系列以大量運用正紅、黑、白，全系列包含包款、男女服飾、鞋款與配件，其中配戴飛行墨鏡的可愛兔子掛飾十分吸睛，可搭配以紅色光滑皮革和金色Empire金屬打造的Parker單肩包又酷又萌，男士包款則有Hudson皮革棋盤格紋斜背包供選擇，印有品牌MICHAEL KORS字樣圖樣，顯得格外有趣。
傳達時間寶貴 將祝福編入單品中
同樣強調時間的Bottega Veneta ，則將人們對返鄉的期待為靈感，透過名為「Motion」短影片，表達創意總監Matthieu Blazy 「時間是極致奢華象徵」所認為的品牌核心，並推薦多個農曆新年限定包款，如Arco Cassette紙質牛皮編織皮革斜背包、Candy Arco豔紅色托特包、Cassette鸚鵡綠編織皮革混色斜背包等，透過豐富色彩、部分撞色設計，以及品牌擅長的編織手法，帶來農曆新春的祝福，同時也訴說了時間的寶貴。
知名兔子IP躍上身 經典包款長耳朵
向來有趣大膽的Moschino 創意總監Jeremy Scott，將美國著名卡通《樂一通》中的主角兔巴哥帶入商品設計中，以絲網印刷和刺繡等手法在各式單品上重現，展現動如脫兔的春日活力穿搭全系列包含針織單品、皮夾克、針織、T恤、洋裝、連帽上衣以及各式包款，其中品牌經典的機車包長出兔巴哥的兔耳朵，讓原先俐落有型的包款瞬間萌化不少，十足逗趣有話題。
Chloé則攜手日本三麗鷗人氣明星美樂蒂聯名，並以美樂蒂佩戴的粉嫩兜帽作為該系列主色調，巧妙融合針織及英式刺繡圖紋，打造出六種不同款式的兜帽，為美樂蒂打造新裝同時也點綴於各式單品當中，如品牌熱銷的Woody托特包及水桶包上，讓品牌原先優雅的調性，透過美樂蒂的圖騰賦予全新的童趣樣貌，另外為呼應品牌創意總監Gabriela Hearst對於永續時尚的倡議，該系列服飾以以有機及再生棉為原料，「Woody」托特包運用亞麻布料，帽飾則是利用庫存的丹寧布料打造，以減輕環境的負擔，並透過國際公平貿易組織與Mifuko、Silai Wali等非營利組織合作，委託當地婦女手工編織「Woody」水桶包及吊飾，並提供相對應的報酬，保障當地婦女基本生理及安全需求，也為歡慶新年增添另一層意義。
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