今年正值農曆兔年，各大時尚品牌也紛紛運用各種手法、驚喜聯名等方式，在各式單品中融入兔子元素，如BURBERRY、Gucci、Bottega Veneta、Moschino、Giorgio Armani 等等，皆有推出兔年限定系列，有些品牌運用繽紛色彩、與可愛兔子圖樣開啟新的一年，討個好彩頭，也有品牌攜手代言人演繹農曆春節穿搭提案，也向大眾拜個早年。

俏皮、優雅、街頭三種風格一次滿足

GUCCI 新年系列印花錶，3萬5000元。（GUCCI 提供）

GUCCI Horsebit 1955新年系列迷你包，10萬9100元。（GUCCI 提供）

GUCCI兔年限定系列可細分為塗鴉、普普、花卉三種風格，涵蓋男女服裝、鞋、包、絲巾、手表等多樣配件，除今年主角「兔子」元素重複出現外，以法文書寫的「Dans Le Vert」則意味著新春綠意盎然的景緻，該標語也經常出現於各式單品當中，在鞋款方面運用緞帶打造俏皮兔耳意象的粉嫩低跟鞋，是本季值得一看的鞋款之一;配件方面粉嫩色系的髮夾以及兼顧優雅繽紛的絲巾，也是豐富穿搭的好選擇，至於包款則特別推薦品牌經典的GUCCI Diana手提包、GUCCI Horsebit 1955肩背包等。

：BURBERRY 兔子圖案絎縫皮革小型 Lola 包，7萬9000元。（BURBERRY提供）

BURBERRY 兔子造型毛絨後背包，5萬9000元。（BURBERRY提供）

Giorgio Armani全球形象代言人胡歌帥氣演繹2023農曆新年系列男裝，外套背面的GA LOGO躍上靈兔，寓意兔年美好美好祝願。（Giorgio Armani提供）

Giorgio Armani中國區品牌形象大使童瑤動人詮釋2023農曆新年系列女裝。（Giorgio Armani提供）

代言人演繹慶兔年

MICHAEL KORS 邀請高圓圓演繹2023年農曆新年膠囊系列，並出演品牌新年微電影。（MICHAEL KORS提供）

MICHAEL KORS Hudson 皮革黑駝棋盤格斜背包，1萬5700元。（MICHAEL KORS提供）

MICHAEL KORS Parker 紅色鍊條斜背包，2萬5500元。（MICHAEL KORS提供）

Bottega Veneta 撞色編織皮革短夾， 2萬3600元。（Bottega Veneta 提供）

Bottega Veneta KALIMERO 艷紅色水桶包，18萬4400元。（Bottega Veneta 提供）

Bottega Veneta CANDY LOOP 絲帶粉編織相機包，4萬3500元。（Bottega Veneta 提供）

BURBERRY兔年系列形象大片請到大陸演員齊溪、演員史彭元和女足運動員趙麗娜傾情演繹，三位主角於開放空間奔跑跳躍，帶出該系列品牌想強跳得熱情躍動中探索心之所向的意涵。為迎接兔年品牌標誌性的TB圖樣改以「鬆軟兔耳」的模樣詮釋，以兔子背靠背連成心型的圖案點綴於單品當中，並以此貫穿於男女、童裝、配件、圍巾絲巾以及經典LOLA 包當中，展現玩趣俏皮的個性風采。

Moschino 兔耳朵機車包，6萬7300元。（Moschino提供）

Moschino愛心兔巴哥斜背包，3萬3300元。（Moschino提供）

Moschino黑色托特包，3萬8300元。（Moschino提供）

Chloé MyMelody農曆年限定聯名Woody中型托特包，4萬1900元。（MICHAEL KORS提供）

Chloé MyMelody農曆年限定聯名Woody編織水桶包，2萬6500元。（MICHAEL KORS提供）

Giorgio Armani 邀請全球代言人胡歌與中國區品牌形象大使童瑤，演繹2023農曆新年系列。該系列本系列女裝針織融入銀線編織，隱隱散發光芒，包款方面背帶運用似中國繩結編織而成，包身則有兔子浮雕;男裝延續品牌優雅雋永的調性，廓形簡約俐落，看似與兔年並無特別相關，但細看品牌經典GA Logo上融入兔子剪影，低調傳達兔年意象之餘，並藉品牌圓潤的經典徽標，表達團圓圓滿、悅動呈祥的美好祝願。

MICHAEL KORS由品牌全球代言人高圓圓身穿2023年農曆新年膠囊系列，演繹品牌首部新年微電影《時間序曲》，強調每個相遇與陪伴十分值得珍惜，尤其是在每個新年之際。該系列以大量運用正紅、黑、白，全系列包含包款、男女服飾、鞋款與配件，其中配戴飛行墨鏡的可愛兔子掛飾十分吸睛，可搭配以紅色光滑皮革和金色Empire金屬打造的Parker單肩包又酷又萌，男士包款則有Hudson皮革棋盤格紋斜背包供選擇，印有品牌MICHAEL KORS字樣圖樣，顯得格外有趣。

傳達時間寶貴 將祝福編入單品中

同樣強調時間的Bottega Veneta ，則將人們對返鄉的期待為靈感，透過名為「Motion」短影片，表達創意總監Matthieu Blazy 「時間是極致奢華象徵」所認為的品牌核心，並推薦多個農曆新年限定包款，如Arco Cassette紙質牛皮編織皮革斜背包、Candy Arco豔紅色托特包、Cassette鸚鵡綠編織皮革混色斜背包等，透過豐富色彩、部分撞色設計，以及品牌擅長的編織手法，帶來農曆新春的祝福，同時也訴說了時間的寶貴。

知名兔子IP躍上身 經典包款長耳朵

向來有趣大膽的Moschino 創意總監Jeremy Scott，將美國著名卡通《樂一通》中的主角兔巴哥帶入商品設計中，以絲網印刷和刺繡等手法在各式單品上重現，展現動如脫兔的春日活力穿搭全系列包含針織單品、皮夾克、針織、T恤、洋裝、連帽上衣以及各式包款，其中品牌經典的機車包長出兔巴哥的兔耳朵，讓原先俐落有型的包款瞬間萌化不少，十足逗趣有話題。

Chloé則攜手日本三麗鷗人氣明星美樂蒂聯名，並以美樂蒂佩戴的粉嫩兜帽作為該系列主色調，巧妙融合針織及英式刺繡圖紋，打造出六種不同款式的兜帽，為美樂蒂打造新裝同時也點綴於各式單品當中，如品牌熱銷的Woody托特包及水桶包上，讓品牌原先優雅的調性，透過美樂蒂的圖騰賦予全新的童趣樣貌，另外為呼應品牌創意總監Gabriela Hearst對於永續時尚的倡議，該系列服飾以以有機及再生棉為原料，「Woody」托特包運用亞麻布料，帽飾則是利用庫存的丹寧布料打造，以減輕環境的負擔，並透過國際公平貿易組織與Mifuko、Silai Wali等非營利組織合作，委託當地婦女手工編織「Woody」水桶包及吊飾，並提供相對應的報酬，保障當地婦女基本生理及安全需求，也為歡慶新年增添另一層意義。