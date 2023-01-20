閣揆蘇貞昌19日提出辭職，並宣布將會帶領內閣總辭，要求總統蔡英文盡快指派下屆閣揆人選。《Yahoo新聞》隨即發起網路民調，詢問台灣民眾對於蘇貞昌去職的想法，至20日凌晨已經超過6000人參加，其中高達8成5的民眾贊成更換閣揆，至於在新任行政院長人選方面，結果也令人意外。

截至1月20日0點5分止，民調詢問「對蘇貞昌請辭行政院長的看法」一題上，有高達79.9%的參加者「非常贊成」、「還算贊成」為5.3%、「不太贊成」的民眾則有3.2%、「完全不贊成」的民眾有6.7%、另有約4.9%的人是「不知道／沒意見」。也就是說，態度傾向認為蘇貞昌該去職的民眾高達85.2%，結果相當驚人。

至於「對蘇貞昌過去的施政滿意度」問題上，「非常滿意」僅5.5%、覺得「還算滿意」的人有6.9%、「不太滿意」則有14.6%、投「完全不滿意」的民眾衝到69.5%、「不知道／沒意見」只有3.5%。單純分成滿意與不滿意對比，呈現12.4：84.1的懸殊差異。

最後對於民眾「看好由誰接手新任閣揆？」由低至高分別是前基隆市長林右昌1.7%、外交部長吳釗燮2.4%、前交通部長林佳龍5.3%、前桃園市長鄭文燦9.4%、前副總統陳建仁奪冠14.6%，但彼此間的支持度差異都不是很大 且支持度都很低；另外還有37%的民眾是未表態。