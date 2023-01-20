美國影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）2021年在電影Rust片場手持一把柯特（Colt）手槍時發生槍擊意外，害死一名攝影指導，檢方今天表示，將以過失殺人罪起訴他。
法新社報導，新墨西哥州聖塔菲地方檢察官卡麥克-阿特爾維斯（Mary Carmack-Altwies）也宣布，這部電影的軍械師同遭起訴。軍械師是槍殺攝影指導賀勤茲（Halyna Hutchins）那把槍枝的負責人。
路透社報導，根據新墨西哥州法律，過失殺人罪屬於第4級重罪，若遭定罪，將面臨最長18個月的徒刑和5000美元（約新台幣15萬1800元）罰金。
卡麥克-阿特爾維斯表示：「在徹底審視證據和新墨西哥州法律後，我判定有充分證據，可對亞歷鮑德溫與Rust其他劇組成員提出刑事指控。」
「在我轄下，沒人能凌駕於法律之上，且應該為所有人伸張正義。」
2021年10月，亞歷鮑德溫在拍攝新片期間手槍不慎走火，導致42歲的賀勤茲身亡，48歲導演蘇薩（Joel Souza）受傷。
亞歷鮑德溫否認自己該為賀勤茲的死負責，並說實彈根本不該出現在拍片現場。（譯者：楊昭彥）1120120
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