【愛傳媒朱宗慶專欄】我的父親在前些日子圓滿睡著了，享耆壽95歲。1月19日是父親的告別式，我們所有的家人，陪伴在父親身邊，走完人生的最後一程，心中無限的想念與感念，雖然仍有許多不捨，但相信父親已前往更好的地方。

從小到大，我的父母、我的家庭影響我至深。父親的性格堅毅，母親的心思細膩，這些特質，透過遺傳和身教言教，構成了我生命的基調；而父母親共同對我的支持，更是我前進的很大力量。

五十多年前，在我成長的鄉下地方，多數人的觀念裡，「打鼓的」算不上是個有未來、或有出息的行業，我很感謝我的父母，願意相信我，讓我去探索自己喜愛的事物；願意支持我，走上學習和追求打擊樂專業的道路。這是十分難得且可貴。

回憶起父親，我想，曾經與我父親互動過的朋友、樂團團員與同仁們，都知道我的父親是個話不多、個性相當溫煦和藹的爸爸。

面對家庭，父親十分顧家又愛孩子，從來不曾對孩子大聲說話。父親對孩子的愛，總是表現在許多默默的關懷和各種小動作中，像是小時候，父親下班後，總會帶一兩本參考書回家給我，盡他的所能，給我們最大的支持。

又例如，我的父親、母親總會利用假日時，帶著孩子們到彰化八卦山、台中公園或附近的古蹟郊遊，這為當時還小的我，以及我的好奇的心開了一扇面對世界的窗。

在我們的眼裡，父親是個非常聰明，但安靜內向而且極度有耐心的人，從來不與人爭論，工作的態度更是精細穩健，一切為家人著想，對孩子是，對母親更是。

我還記得，父親雖然對孩子話不多，但與母親之間卻非常有話講。還記得，我們全家曾有過一段生活特別困頓的時期，當時，母親必須外出去工作，父親就堅持每天接送母親上下班。多年來，父親和母親之間，總是相互給予最大的協助，是彼此最堅強的後盾；在母親離世後，父親雖然不常直接表達，但這些年來，我們從父親的言行舉止中，都能深深感受到他對母親的愛與思念。

今年過年前，父親決定去與母親相聚了，一如他生前優雅、溫煦的性格，很安詳、很圓滿。儘管我們心中仍有無盡的不捨與思念，但我與家人還是想跟父親說：爸爸，這個家我們會照顧好，您安心的走，到更美好的地方與媽媽相聚。

最後，我與家人也要特別謝謝台中榮總醫院陳院長與醫療團隊，在去年四月，父親身體狀況最危急的時刻，全力的醫治與照護，讓我們能與父親再相伴八個多月；感恩台中慈濟醫院簡院長、莊副院長及醫療團隊，輕安居的玉茹、莞臻以及所有照護團隊，在父親人生的最後一段路，給父親最妥善、貼心、有尊嚴的照護，也給我和家人上了生命教育中相當重要的一課。

心中有對父親的無限感念，這個新年，我會給自己一段時間沈澱，並將時間留給我最親愛的家人，我們會一起思念父親、陪伴彼此。也謝謝所有問候與關心的朋友，我們都收到了，相信父親也會感受到。滿懷著思念與感恩，再次深深感謝大家。

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

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