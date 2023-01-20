【愛傳媒程富陽專欄】再過兩天，癸卯兔年將至，但它到底意謂著明年將是「動如脫兔」的一年，還是象徵著未來需面對「狡兔難行」的前景？隨著去年（111）12月美國國會通過了《2023財政年度的撥款法案》，答案似乎已經呼之欲出，不免令人憂心忡忡；原因係該法案每年提供台灣20億美金的軍事融資貸款，看似大方友好；但事實上，其提供的軍售武器品項，不但只能美國說了算數，台灣卻只能「大方掏錢，默默承受」，實乃該項軍事軍售融資，只是將它分成12年的貸款償還期，可不是免費的。

不過，如果說美國提供的武器，真能協防台灣維護主權，保衛台灣百姓安全，那這筆錢的數目雖然高了些，我們還是願意負擔的，畢竟台灣之前還有個會生金雞蛋的母雞，也就是執政者口中的護國神山 — 台積電，還真不怕沒稅收可以支付這筆給予美國的保護費。但直到最近政府積極配合美國，把台灣三奈米晶片廠遷到美國，再到宣布「台灣的兵役要延長到一年」；再到美國批准一項1.8億美元的「陸上機動布雷系統」給台灣，終於引起全島熱議。

起初，行政部門還言之鑿鑿的出來闢謠，說不是那麼一回事；但日前（16）國防部，終於派出一位中將的陸軍參謀長出來說明，保證台灣不會變成「地雷島」。他說：「此武器僅於確定敵登陸部隊發航後，我方預判敵可能登陸位置與路線，及時投入快速布雷工作，國軍會以負責任態度，在最大作戰成功公算、最低人員誤傷狀況下，做好系統使用。」我們全台的小老百姓才赫然知曉，原來行政部門口中一系列的網路謠傳，並非空穴來風，而是事實俱在。

據悉，我國防部陸軍早在2018年，就啟動向美國爭取採購「火山」布雷系統，而美國國務院方於去年底公布，決定對台販售十四套已庫存逾30年的「火山」布雷系統。原來，早在4年前，美台已達成協議在適當的時機，完成這項危及台灣百姓安全的防衛措施，此舉實在是「拿石頭砸自己腳」之舉，可謂是自作自受，作繭自縛，屆時不免還要自食其果。

因為，根據聯合國2022年的估計，全世界有70個國家的土地裡，埋著1億1千多萬顆的地雷，每月有近2千人觸碰地雷而傷亡，而每年排除掉的卻只有10萬顆，全球人類如果要掃除這些地雷，估計要花1100年；而全世界地雷最多的柬埔寨，從越戰開始到今天，總共被埋下了1千萬顆地雷；從1979迄今，柬埔寨的地雷受害者就逾6萬5千人，其中31%的人在地雷爆炸後當場死亡，另外還有55%的人被炸傷截肢。

而美國當年協助柬埔寨布雷的理由，跟今日美國要求台灣布雷的理由，可說如出一轍；事實上，只要回顧上世紀五十年代兩岸處於軍事衝突時期，台灣亦曾在美軍協助下，於金門的海岸線佈了無數的地雷，以為防禦；而後到了80年代，兩岸宣布結束敵對狀態之後，縱使我國防部自1996年起，即分階段編列預算排除殘留的地雷，但迄今在金門八成的海岸上，仍還埋著4萬顆的地雷；正所謂戰線消失了，但地雷區卻沒有消失。難怪，我們的國會立法委員金素梅要說，執政的民進黨在這場「美中博弈」中，為附和美國軍事戰略企圖，硬生生把台灣拖下水，在自己的土地埋下地雷，根本就是「喪權辱國」的行徑。

戰爭解決不了戰爭的問題，已是當今所有國際學者的共識；從20世紀後，包括兩次世界大戰、越戰、中東戰爭、兩伊戰爭，美伊戰爭、敘利亞內戰，到今日的俄烏戰爭，哪一場戰爭，不是一些大國，假普羅民主之名，以收自身利益之實所造成的。美國把聯合國通過《渥太華條約》（或稱地雷禁止條約）中禁止使用、儲存、生產和轉讓具對人員殺傷力的地雷，濫用於它國土地上；此次台灣購置雖是反裝甲地雷，但終究還是會把殘破、死亡、毀滅的顛沛淒涼景象，留給毫無抵抗力的老百姓，去獨自承受戰爭後的無情。

兔年即至，經過3年的疫情氾濫緩解之際，萬民正準備「揚眉兔氣」一番；無奈，台灣卻傳來雷聲隆隆，布雷之音不絕於耳，形塑「萬鼓雷殷地，千旗火生風」的戰爭氛圍；這個藉全民防衛之名，實則帶來全民之危的責任，到底要由誰來承擔？還是我們只能冀望於政客那聲聲「掃帚抗敵」，及處處「布雷阻敵」來達到保國衛民的目的？此刻，想到這隻即將來臨的癸卯兔，屆時將與遍佈台島的反裝甲地雷同行，我們不免要深泛一股「憂悸布雷，兔年難行」的憂慮了！

作者為退役上校

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