美國聯邦準備理事會（Fed）高官矢言將強硬對抗通膨，經濟衰退疑慮揮之不去，華爾街股市今天再度走跌。

道瓊工業指數下跌252.40點或0.76%，以33044.56點作收。

標準普爾500指數下滑30.01點或0.76%，收3898.85點。

科技股那斯達克指數下跌104.74點或0.96%，收10852.27點。

費城半導體指數挫跌79.03點或2.83%，收2710.44點。